他人に振り回されない！自分の気持ちを最優先にするセルフケア術【その、しんどさは「季節ブルー」】

セルフケアワーク⑤ 自分の気持ちを第一優先にして他人と付き合っていい

私たちは社会的な生き物であり、他者との関わりは人生に豊かさをもたらす一方、ストレスの原因にもなり得ます。

特に、優しい人ほど他人の期待に応えようと心を消耗させがちです。「季節ブルー」を感じやすい時期は精神的な余裕もなく、普段なら気にならない他人の言動に過敏になることもあります。そんなときこそ、自分の気持ちを第一優先にする視点が、対人関係のストレスをケアし、自分を守る盾となります。

「自分の気持ちを第一優先にする」ことはわがままではなく、自分の感情やニーズを認識し、尊重することです。他人からどう見られるかより、「自分はどう感じているか」「何を望んでいるか」「具体的にどうしたいのか」という内なる声に耳を傾けることが大切です。そのためのコツが３つあります。

コツ①「アサーティブ」なコミュニケーションを心がける

自分と相手を尊重しつつ、意見や感情を正直に伝えるという方法です。「私はこう感じています」「私はこうしてほしい」と、自分を主語にして伝える練習をしましょう。

コツ② 境界線を引くことも重要

自分と他人との適切な心理的距離を保ちます。他人の問題に深入りしすぎない、無理な頼みはていねいに断る、自分の時間や価値観を大切にする、などです。嫌なのに断れないという人は、断ることへの罪悪感を手放し、「断る権利もある」と理解することが大切です。

コツ③ 意識的に、ひとりになれる時間や空間を確保する

短時間でも自分がリラックスできる時間や場所を持ち、内面と向き合う静かな時間を確保することも不可欠です。

これらの実践で自己肯定感が高まり、精神的な安定につながります。他者との健全な境界線により対人ストレスが軽減され、より対等なコミュニケーショを築けるでしょう。

他人の目が気になる方は、小さな好き嫌いを表現する練習から行うといいでしょう。初対面の人が苦手な方は、相手の話を聞くことから始め、少しずつ自己開示を練習してみましょう。相手に合わせすぎて疲れてしまう方は、自分の意見も伝え、時には即答を避けるのも有効です。

人の音が気になるときは、環境を調整してもらったり協力を求めたりすることを率先して行いましょう。嫌なのに断れないという人は、自分のキャパシティを認識して、ていねいに断る練習をしましょう。

自分の気持ちを優先することは、自分を大切にするセルフケアの基本です。それができるようになることで、対人関係においても、より自分らしく健やかにいられるでしょう。次の記事からは、自分の気持ちを優先するためのワークを紹介していますので、ぜひ取り組んでみてください。

【出典】『その、しんどさは「季節ブルー」』著：長沼睦雄