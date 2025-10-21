【通貨別まとめと見通し】ユーロ円



先週のまとめ

ユーロ円は、先々週後半までの強い上昇トレンドの後、利益確定やファンダメンタルズの変化により下落した。14日の10月独ZEW景況感指数が9月からは改善も、市場予想に届かない弱めの数字となったことも、ユーロ売りに寄与した。米中関係への警戒もあって、17日にドル円が149円30銭台を付けた局面で174.82を付けたが、その後は反発。週明け176.37と金曜日安値から約1円半の上昇を見せている。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 177.00-177.50 178.00（調整前高値圏)

- **サポート**: 175.00 174.50-80

RSI (14) **【中立水準（50～60付近）】**まで低下し、極端な買われすぎの状態（70以上）から脱している。売買のエネルギーは均衡しており、次にどちらに動くかを探っている状態。

MACD 【デッドクロス（またはクロスに接近）】 シグナル線とMACD線が上部で収束、または一時的なデッドクロス（下向きのクロス）が発生している可能性が高い。これは、短期的な上昇の勢いが失速したことを示す。



中長期：

トレンド（日足） 先週のユーロ安・円高は、過熱感を冷ます一時的な調整で終わる。重要なサポートライン（例：174.50～175.00）を割り込まずに反発し、再び短期的な上昇トレンドに戻る。



今週のポイント

メインシナリオ（一時的な調整を経て再上昇） 調整を経て、構造的な円安・ユーロ高基調に戻る



代替シナリオ（下落）ユーロ圏景気後退懸念から調整が本格的な下落に移行





今週の主な結果と予定



ユーロ圏

10/20 17:00 経常収支 （8月） 結果 119.0億ユーロ 前回 277.0億ユーロ （季調済）

10/20 18:00 建設業生産高 （8月） 結果 -0.1% 前回 0.5% （前月比）

10/20 18:00 建設業生産高 （8月） 結果 0.1% 前回 3.2% （前年比）

10/23 23:00 消費者信頼感指数（速報値） （10月） 予想 -15.1 前回 -14.9

10/24 17:00 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （10月） 予想 49.7 前回 49.8

10/24 17:00 サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （10月） 予想 51.2 前回 51.3



ドイツ

10/20 15:00 生産者物価指数 （9月） 結果 -0.1% 前回 -0.5% （前月比）

10/20 15:00 生産者物価指数 （9月） 結果 -1.7% 前回 -2.2% （前年比）

10/24-10/30 未定 輸入物価指数 （9月） 前回 -0.5% （前月比）

10/24-10/30 未定 輸入物価指数 （9月） 前回 -1.5% （前年比）

10/24 16:30 製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値） （10月） 予想 49.5 前回 49.5

10/24 16:30 非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値） （10月） 予想 51.1 前回 51.5



フランス

10/23 15:45 企業景況感 （10月） 予想 95.0 前回 96.0

10/24 15:45 消費者信頼感指数 （10月） 予想 86.0 前回 87.0

10/24 16:15 製造業PMI（速報・購買担当者景気指数） （10月） 予想 48.1 前回 48.2

10/24 16:15 非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数） （10月） 予想 48.6 前回 48.5



MINKABUPRESS 山岡

外部サイト