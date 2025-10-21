映画『国宝』公式、渡辺謙バースデーに祝福メッセージ「歌舞伎役者の師匠として。そして、父として―」
映画『国宝』の公式Xが21日に更新され、同日に66歳の誕生日を迎えた渡辺謙を祝福した。
【写真】映画『国宝』が渡辺謙を祝福「花井半二郎の生きざまをぜひ劇場の大スクリーンでご覧ください」
公式Xは「今日は#渡辺謙さんの誕生日 おめでとうございます！」と、劇中ショットを公開。「歌舞伎役者の師匠として。そして、父として―。花井半二郎の生きざまをぜひ劇場の大スクリーンでご覧ください」と呼びかけた。
同作は黒衣として3年間歌舞伎の世界に身を置き、その体験をもとに執筆した吉田修一氏による同名小説を、実写映画化。任侠の一門に生まれながら、歌舞伎役者の家に引き取られた主人公・喜久雄が、芸の道に人生を捧げ、やがて“国宝”と称される存在になるまでの50年を描く、壮大な一代記。
喜久雄を吉沢、喜久雄の生涯のライバルとなる俊介を横浜が演じた。共演は、 高畑充希、寺島しのぶ、森七菜、三浦貴大、見上愛、黒川想矢、越山敬達、永瀬正敏、嶋田久作、宮澤エマ、中村鴈治郎／田中泯、渡辺謙。
