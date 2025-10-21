指原莉乃、デコルテ全開衣装で反省「バチェラーみたいな服ですみません」麒麟川島もツッコミ「背中空きすぎやで」
タレントの指原莉乃が21日、都内で行われたPrime Videoの恋愛リアリティショー『ラブ トランジット』シーズン3配信記念イベントに、ともにスタジオMCを務める麒麟の川島明、ホラン千秋とともに登壇した。
【動画】指原莉乃、デコルテ全開衣装で反省「バチェラーみたいな服ですみません」麒麟川島もツッコミ「背中空きすぎやで」
この日、肩出しの花がらのタイトなワンピースで登場した指原は、これまでも数々の恋愛リアリティショーのMCを務めてきたことから「きょうも間違えてひとり『バチェラー』みたいな服を来てきちゃった、すいません」と自身がMCを務める別番組を引き合いに反省した。
川島から「背中、開（あ）きすぎやぞ」とツッコまれ、ホランは「全恋リアを背負ってますから」とフォロー。川島から「（恋リアを）抱えすぎてわけわからんくなってる」とイジられていた指原は「本物がわからなくっちゃって…『バチェラー』みたいな服来てきちゃったんですけど『バチェラー』と同じくらいの反響があって。知人・友人からたくさん連絡がきた」としっかり番組を宣伝していた。
参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。
