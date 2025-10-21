元衆院議員でタレントの杉村太蔵（46）が自民党との連立政権合意から一夜明けた21日、フジテレビの情報番組「サン!シャイン」（月〜金曜前8・14）に生出演。日本維新の会（維新）の吉村洋文代表（50）について思いを語った。

吉村代表は20日、自民の高市早苗総裁と国会内で会談し、連立政権樹立で合意文書に署名。維新は当面閣僚を出さない閣外協力にとどめる。

両党の政策協議では、維新が提示した12項目の要求のうち、憲法改正や外交・安全保障、エネルギーなどの基本政策で一致。「副首都」構想の推進も確認した。中でも吉村氏が「連立の絶対条件」としたのは国会議員の定数削減。「むちゃくちゃ難しい判断。でも、約束していただいた」と、高市氏の覚悟が連立合意の決め手だったことを明かした。衆院議員の1割減を目標に据え、臨時国会に関連法案を提出して成立を図る方針だ。

MCの谷原章介は「1週間前後、大きくなんか政局が動いていく中で、自公の26年間の停滞した空気感というのを大きく変えてくれるんじゃないかっていう期待と共に、やっぱり自民党解党的出直しとして初の女性の総裁を選んだわけで、そして維新は初めて国政に与党として参加をすると。これ両党にとっても大きな転機になります」とコメント。

杉村は「大きな転機だし、やっぱり政権交代まで行ってないんですけども、やっぱり連立の枠組み変わったっていうことでは、何か変わるんじゃないかっていう高揚感は間違いなくあるなと思いますね」と指摘した。

さらに、吉村代表の発言に、「本当に私、ほれぼれしてます。いや、もう改革者だなと思って、もう外交、安全保障含めて、素晴らしいなと思います」と絶賛しつつ「本当、申し訳ないですけど、吉村さんは大阪府知事。国政の選挙の審判を受けてない人がこれだけ外交、安全保障、ましてや議席の定数に関する国政のど真ん中のことを国政の審判を受けていない人がここまで政府与党の代表として決定権持っているっていうのは、やっぱりちょっとおかしいんじゃないか」とした。

そのうえで「やるんだったら、吉村さんは国政に戻るべきだし、今の状況でやるんだったら、藤田さんをやっぱり代表としてしっかり据えて連立やっていくべきじゃないか。国会議員は減らす前に国会議員になるべきだと思う。そういう意味でも、僕はそれはお伝えしておきたいです」と指摘した。