ドジャースは２０日（２１日）、本拠地のドジャースタジアムでワールドシリーズへ向けて練習を行った。

球場の大型ビジョンでは、同時刻に行われているア・リーグ優勝決定シリーズの第７戦、ブルージェイズ−マリナーズの試合を放映。相手がどちらになるのか、グラウンドではロバーツ監督や、ノックを受けていたムーキー・ベッツ内野手らも時折視線を送りながら体を動かした。

相手は逆転勝ちしたブルージェイズに決定。ドジャースにとっては敵地のトロントで２４日（２５日）に開幕する。

練習前、ベッツが取材対応。「この前は大谷が歴史的な夜を迎えたが、チームメートとしてまた野球ファンとして、あの夜をどう振り返るか」と質問されると「今、あなたが言った通り、あれ以上に歴史的なことはない。本当にすごかった」と前置き。その上で「でも、水を差したくはないが、もうそれは過去のことだ。僕たちは金曜日に集中しなければならない。できれば次のシリーズも同じように勝っていきたい」と、表情を引き締めた。

ワールドシリーズ連覇へ、チーム一丸でブルージェイズとの決戦に臨む。