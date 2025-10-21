大沢あかね、意外な私生活「築40年のマンションに住んでいる」 夫・劇団ひとりの奇行も暴露

今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（ABEMA）。

10月17日（金）放送の同番組では、ゲストの大沢あかねが意外な私生活を明かす場面があった。

©AbemaTV,Inc.

今回のゲストには、大沢あかねと元TBSアナウンサーの山本里菜が登場。MC陣とともに“女性の生きざま”を見届けた。

オープニングトークでは、10年来の付き合いだというMEGUMIと大沢あかねの意外な関係が明らかに。大沢が「昔、新大久保のカラオケで夜な夜なMEGUMIさんの恋愛相談をずっと聞いてた」と暴露すると、MEGUMIは「1ミリも覚えてない」と返し、スタジオは笑いに包まれた。

またSNS写真が度々話題になる大沢が「キメキメじゃなくて自然体で撮ってもらう」とこだわりを語ると、ヒコロヒーが「これのどこが自然体や！」と痛烈にツッコミを入れ、再度スタジオに笑いが起こった。

このほか番組では、大沢が「築40年のマンションに住んでいる」と意外な私生活を明かす。

さらに夫・劇団ひとりについて「びっくりするくらいクレイジー」というと、3Dプリンターで朝から「IKKOさんのフィギュアを作ってる」など、その奇行を暴露してスタジオを沸かせていた。