「いずれあんな姿に？」成長するとねこになってしまう町
【おむすびころりんなねこ】おむすびが転がった先、穴の中からかわいい声がして？／よっ！ねこむかしばなし（1）
ねこがいればみーんな幸せ！
誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさん。
古今東西様々の昔話や童話など、みんな知ってる物語たちにかわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで、物語は新たな展開に！
元となったお話の解説もあるので、神話や名作についても改めておさらいできる！ ねこあるあるが満載の、WEBアニメ化もされる童話×癒やし系ねこまんがをお送りします。
※本記事はぱんだにあ著の書籍『よっ！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆インスマスを覆うねこ
■◆元となったむかしばなし
インスマスを覆う影
若い旅行者である主人公はインスマスという陰気な漁村に立ち寄ります。町は荒廃しており、住民たちは不気味な顔つきをしていて、外部との交流もほとんどありません。主人公は地元の老人から「この村は海底に住む異形の存在「深き者」と契約し、繁栄の代わりに交配を行ってきた」という恐ろしい話を聞きます。
夜になり主人公はホテルに戻りますが、住民に襲われ命からがらインスマスを抜け出しました。しかし、逃げた先で老人の話に出てきた「深き者」たちに囲まれ、恐怖した主人公はそのまま気絶してしまいます。
無事に助かってから数年後、主人公が鏡で自分の顔を見ると「深き者」と同じ顔つきになっていたのでした。
著＝ぱんだにあ／『よっ！ねこむかしばなし』