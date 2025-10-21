傷心ドライブで遭遇したのは、夜食をふるまう屋台!? ほっこりクリームシチュー
【月曜日のウインナー】へとへとで居残り残業。もしもできたての夜食が届いたら／疲れた人に夜食を届ける出前店（1）
モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。
■土曜日のクリームシチュー
■クリームシチュー
材料（2人分）
鶏もも肉……1/2枚
玉ねぎ……1個
じゃがいも……中1個
にんじん……1/4本
ブロッコリー……1/2株
バター……10g
水……300ml
A 牛乳……100ml
クリームシチューのルウ……２片
作り方
1. 鶏もも肉は一口大に切り、玉ねぎはくし形切りにする。じゃがいもは4等分に切る。にんじんは大きめの乱切りにする。ブロッコリーは小房に分ける。
2. ブロッコリーは耐熱容器に入れラップをし、電子レンジ（600W）で2分加熱する。
3. 鍋にバターを入れて中火にかけ、鶏肉を炒める。火が通ったら玉ねぎ、じゃがいも、にんじんを炒める。
4. 油が回ったら水を加える。沸騰したらふたをして15分煮込む。
5. 具材がやわらかくなったらAを入れてとろみがつくまで煮て、2を加えて火を止める。
・電子レンジは600Wを基準にしています。機種によって加熱具合にも差がありますので、お使いの機種に合わせて、様子を見ながら調整してください。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店1』