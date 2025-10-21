長田観光



今回の長田観光では迎賓館赤坂離宮をはじめとする四谷・赤坂エリアを大調査！

都内で自然を感じるアクティビティやパワースポットをご紹介。



＜出演者＞

長田庄平、八乙女光（Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ）、佐藤栞里

ゲスト：瀬戸朝香



＜紹介したお店・施設など＞ ※以下、商品名や値段は撮影時のものです

■迎賓館赤坂離宮

【入園料（庭園のみ）】

一般 ３００円、大学生以下無料

【入園料（本館・庭園）】

一般 １５００円、大学生 １０００円、中高生 ５００円、小学生以下 無料

・アフタヌーンティー １セット２名様分 ７２００円





■日枝神社・御眷属奉納 大１０００円 小８００円■山王茶寮・鮑と野菜のカレー ３２００円・湯葉と蟹のあんかけ丼 １８００円・抹茶フロート ９５０円・ブルークリームソーダ ９００円・きのこ月見蕎麦 １８００円■市ヶ谷フィッシュセンターニジマス釣り １本２２００円※ニジマスが釣れたら１匹３００円で買い取り■峨嵋山・麻婆豆腐（ランチ） １３２０円・牡蠣入り麻婆豆腐（中）１７００円・キューリ春巻き ２本 ９５０円 ※ディナー限定■ホテルニューオータニスーパーモンブラン ３７８０円お姉さんパラダイス８０年代、９０年代を生きてきた、昭和生まれの女性たちは、今、どのように自分の時間を過ごしているのか？そんな自分へのご褒美時間として、女性が集まっている「着物着付け教室」を調査！着物ブームの理由もご紹介！さらに！一流芸能人ならわかる！？着物格付けチェックも！【出演者】いとうあさこ【ゲスト】真琴つばさ【アナウンサー】川畑一志▼人気の理由1. 着物ファッションショーがギネス世界記録認定2. 着物のマナーがより自由で普段使いしやすい3. 着付け以外に「きものdeおでかけ」実践講座4. 小物使いで自由にアレンジ5. 基本から美しさまでコース別で学べる6. サイズを仕立て直し受け継げる7. 金箔や銀箔で着物を艶やかできる技術が！8. 締め付けがなく着物男子も増加▼着物格付けチェックオークションで５００万円の着物と２０万円の着物を見た目だけでどちらが高いか当てる※着物提供：アンティークきものレンタル ゆめや正解者はご褒美として「パティスリーKuRiの栗ケーキ」が食べられる！