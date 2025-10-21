１０月２１日（火）のヒルナンデス！は･･･長田観光＆お姉さんパラダイス
長田観光
今回の長田観光では迎賓館赤坂離宮をはじめとする四谷・赤坂エリアを大調査！
都内で自然を感じるアクティビティやパワースポットをご紹介。
＜出演者＞
長田庄平、八乙女光（Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ）、佐藤栞里
ゲスト：瀬戸朝香
＜紹介したお店・施設など＞ ※以下、商品名や値段は撮影時のものです
■迎賓館赤坂離宮
【入園料（庭園のみ）】
一般 ３００円、大学生以下無料
【入園料（本館・庭園）】
一般 １５００円、大学生 １０００円、中高生 ５００円、小学生以下 無料
・アフタヌーンティー １セット２名様分 ７２００円
・御眷属奉納 大１０００円 小８００円
■山王茶寮
・鮑と野菜のカレー ３２００円
・湯葉と蟹のあんかけ丼 １８００円
・抹茶フロート ９５０円
・ブルークリームソーダ ９００円
・きのこ月見蕎麦 １８００円
■市ヶ谷フィッシュセンター
ニジマス釣り １本２２００円
※ニジマスが釣れたら１匹３００円で買い取り
■峨嵋山
・麻婆豆腐（ランチ） １３２０円
・牡蠣入り麻婆豆腐（中）１７００円
・キューリ春巻き ２本 ９５０円 ※ディナー限定
■ホテルニューオータニ
スーパーモンブラン ３７８０円
お姉さんパラダイス
８０年代、９０年代を生きてきた、昭和生まれの女性たちは、
今、どのように自分の時間を過ごしているのか？
そんな自分へのご褒美時間として、女性が集まっている
「着物着付け教室」を調査！
着物ブームの理由もご紹介！
さらに！一流芸能人ならわかる！？着物格付けチェックも！
【出演者】いとうあさこ
【ゲスト】真琴つばさ
【アナウンサー】川畑一志
▼人気の理由
1. 着物ファッションショーがギネス世界記録認定
2. 着物のマナーがより自由で普段使いしやすい
3. 着付け以外に「きものdeおでかけ」実践講座
4. 小物使いで自由にアレンジ
5. 基本から美しさまでコース別で学べる
6. サイズを仕立て直し受け継げる
7. 金箔や銀箔で着物を艶やかできる技術が！
8. 締め付けがなく着物男子も増加
▼着物格付けチェック
オークションで５００万円の着物と２０万円の着物を見た目だけでどちらが高いか当てる
※着物提供：アンティークきものレンタル ゆめや
正解者はご褒美として「パティスリーKuRiの栗ケーキ」が食べられる！