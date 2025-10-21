SNKRDUNKを運営するSODAは、にじさんじ所属VTuberユニット「ChroNoiR」と共に新ブランド『Arcade REX by ChroNoiR』を展開し、10月22日よりスニダンアプリで限定受注販売を開始すると発表した。

【画像】イラストレーター望月けいを起用したキービジュアルや販売される商品一覧

『Arcade REX by ChroNoiR』は、VTuberグループ「にじさんじ」に所属する、叶と葛葉によるユニット「ChroNoiR」とスニーカー&トレカフリマ「SNKRDUNK」が組んだストリートファッションブランドである。今回のブランド立ち上げは、2024年7月に共同開催したChroNoiRプロデュースのセレクトショップ「THE [ChroNoiR edit] STORE」の反響を受けたものだ。

ブランド名でもある“Arcade REX”は、ゲームカルチャーの遊び心（Arcade）と絶対的な存在感（REX）をコンセプトに、「遊び心のあるカルチャーをリードする存在になりたい」という意味が込められている。

今回のキービジュアルには、過去にChroNoiRのMVにて、衣装デザイン、イラスト、イラスト監修を担当したイラストレーター望月けいを起用している。

今回の限定受注生産では、Tシャツやパーカー、ジャケットなどを展開する。いずれもブランドロゴが盛り込まれているデザインだ。詳細は特設ページで確認してもらいたい。

またスニダンFLAGSHIP STORE（HARAJUKU）にて、ポップアップストアが期間限定で行われ、各アイテムを実際に手に取ることができる。

「Arcade REX by ChroNoiR」の商品を購入した方には、Arcade REX by ChroNoiR限定デザインのオリジナルボックスで商品が届けられる。さらに、ブランド名の「Arcade REX by ChroNoiR」のステッカーとポストカードも購入特典として付属する。ポストカードには、ChroNoiRからの特別なスペシャルメッセージが記載されている。

受注販売は10月22日から11月13日まで、「スニダン」アプリ内特設ページとスニダンFLAGSHIP STORE(HARAJUKU)特設ポップアップストアで受付が行われる。商品のお届けは、2026年3月下旬頃に行われる予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）