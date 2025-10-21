キャンペーン：インプレスグループの2026年カレンダー“早割セール”が開催中 風景、動物、鉄道、航空機、モータースポーツなど93タイトルが対象
Amazonでインプレスグループによる2026年カレンダーの早割セールが開催されている。対象製品が10～15％OFFで購入できる。期間は10月26日（日）23時59分まで。
当サイトを運営する株式会社インプレスと、株式会社エムディエヌコーポレーション、イカロス出版株式会社が合同で実施するキャンペーン。各社の制作したカレンダー計93タイトルが対象となる。
風景、動物、鉄道、航空機など多岐にわたるジャンルのカレンダーをラインアップ。当サイトでもおなじみの猫写真家・沖昌之氏のカレンダー「そとねこ」も壁掛けタイプや卓上タイプが対象に。また、モータースポーツ写真家・熱田護氏の「DRAMATIC CIRCUS F1カレンダー 2026」も対象に含まれている。
なお割り引き後の価格は、レジに進み支払い方法を選択する画面で請求額に反映される。
キャンペーン名
インプレスグループ カレンダー&手帳早割セール
期間
2025年10月20日（月）00時00分～10月26日（日）23時59分
割引率
10%～15%OFF（商品による）