ドラマ『恋する警護24時 season2』（テレビ朝日系）公式Instagramにて、主演を務める岩本照（Snow Man）と共演する藤原丈一郎（なにわ男子）のスタンバイ中のオフムービーが公開された。

【動画＆写真】岩本照と藤原丈一郎が警棒を手にスタンバイ中の『恋警護』オフムービーなど①～③

■スタンバイ中の正反対な動きに注目

このたび公開されたのは、無骨で超ストイックなボディガード・北沢辰之助を演じる岩本と、辰之助の後輩ボディーガード・原湊を演じる藤原のオフムービー。

ふたりはスーツ姿で警棒を持ちスタンバイ中。スタッフが説明するなか、本番をイメージするようにクールに警棒を構える岩本に対して、藤原はこなれた手つきで警棒をクルクル。それに気づいたのか？岩本が藤原に何かを話しかけているシーンで、動画は締め括られている。

「たつみなコンビ最高」「ふたりともスーツ姿がかっこよすぎる」「藤原くんクルクルかわいい」「ひーくん警棒が似合う」「何を話してるのかな」などといったファンの声が続々と到着している。

公式Instagramでは、他にもオフショットが続々と公開されている。

■岩本が藤原に何かを話しかけるシーンも！仲良しオフムービー

■「撮影中にいきなり雨が…すかさず、機材もカメラマンも傘に入れてくれる岩本さん！」と添えられたオフショット

■藤原の笑顔スーツ姿オフショット