°¤ÉôÎ¼Ê¿¤Èº´µ×´ÖÂç²ð¤¬ÌÚ¤Î·ê¤«¤é¤Î¤¾¤¹ç¤¤¡ªÀ»ÃÏ¤Ç¤Î¡È1¿Í¤Ò¤°¤é¤·¤´¤Ã¤³Æ°²è¡É¤Ë¤Ï¸¶ºî¼Ô¡¦Îµµ³»Î07¤â¡Ö´¶·ã¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ
Snow Man¤Î°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤È¤ÎÎ¹¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û°¤ÉôÎ¼Ê¿¤Èº´µ×´ÖÂç²ð¤¬ÌÚ¤Î·ê¤«¤é¤Î¤¾¤¹ç¤¤¡õº´µ×´Ö¤Î¡È1¿Í¤Ò¤°¤é¤·¤´¤Ã¤³¡É¤Ê¤É①～⑨
¢£º´µ×´Ö¤¬¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡ÈÌÜ¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Î¼ïÌÀ¤«¤·
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Ç¥£¥º¥Ëー¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿Snow Man¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man - Traveling with Snow Man -¡Ù¡ÊÁ´10ÏÃ¡Ë¡£º´µ×´Ö¤È°¤Éô¤¬´ôÉì¡¦ÀÐÀî¤ò½ä¤ëÎ¹¤Ø½Ð¤«¤±¤¿Episode8¤Î´°Á´ÈÇ¤¬¡¢10·î19Æü¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°¤Éô¤Ï¡ÖÇòÀî¶¿¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦1¤Ä¤ÎÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¡Ä¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ8Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
º´µ×´Ö¤È¹ç¾¸Â¤¤ê¤Î²È²°¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡Ê1¡Ë¡¢ÇòÀî¶¿¤Î·Ê¿§¤òÇØ¤Ë¤·¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê2¡Ë¡¢¾®Àî¤Î¤½¤Ð¤ÇÐÊ¤àÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3¡Ë¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¿¶¤êÊÖ¤ê»Ñ¡Ê4¡Ë¡¢¹ç¾¸Â¤¤ê¤Î²È²°¤ÎÁ°¤Ç¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê7¡Ë¡¢¸ÞÊ¿Ìß¤ò¥Ñ¥¯¥Ã¤È¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡Ê8¡Ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â6ËçÌÜ¤Ï¡¢·ê¤«¤éº´µ×´Ö¤¬¥Ë¥Ã¥³¥êÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¡£º´µ×´Ö¤¬¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢°¤Éô¤¬ÌÚ¤Ë¤¢¤¤¤¿·ê¤«¤é¸«¤Ä¤á¤ëÌÜ¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç°úÍÑ¤·¡ÖÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¡ª¡ª¾Ð¡×¤È¼«¤é¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¿¤Î¤¬¡×¡Ö¤³¤ÎÉ÷·Ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢·ê¤«¤é6ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°¤Éô¤Ï¡¢À¤³¦°ä»º¸¡Äê1µé¤Î»ñ³ÊÊÝ»ý¼Ô¤é¤·¤¯¡Ö¡ÚÇòÀî¶¿¡¦¸Þ²Õ»³¤Î¹ç¾¸Â¤¤ê½¸Íî¡Û²°º¬Î¢¤Ç¤ÏÍÜ»½¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1Åï¤Ë¿ô½½Ì¾¤ÎÂç²ÈÂ²¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â½ñ¤²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö#¿÷¸«Âô (ÇòÀî¶¿)¤ËÍè¤¿¤éÀäÂÐ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿Æ°²è¡ª¡×¡Êº´µ×´Ö¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ÇòÀî¶¿¤Ï¥²ー¥à¡¦¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤°¤é¤·¤Î¤Ê¤¯º¢¤Ë¡Ù¤ÎÉñÂæ¡È¿÷¸«ÂôÂ¼¡É¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º´µ×´Ö¤Ï¸Ä¿ÍX¤Ç¡Ö¿÷¸«Âô¡ÊÇòÀî¶¿¡Ë¤ËÍè¤¿¤éÀäÂÐ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿Æ°²è¡ª¡×¤È¡¢»£±Æ¡¦Æ°²èÊÔ½¸¡§°¤ÉôÎ¼Ê¿¤Î¡Ö#1¿Í¤Ò¤°¤é¤·¤´¤Ã¤³¡×¤ò¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Ì¾Âæ»ì¡Ö±³¤À¡ª¡×¤â´Þ¤á¤ÆÇ®±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡Ø¤Ò¤°¤é¤·¤Î¤Ê¤¯º¢¤Ë¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦Îµµ³»Î07¤¬È¿±þ¡£¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Çº´µ×´Ö¤ÎÆ°²è¤ò¡ÖÇòÀî¶¿¤Ç¡Ø±³¤À¡ª¡Ù¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶·ã¤Ç¤¹¡×¤È¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æº´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤É¤¥¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡ª¡©¡ª¡©¡ªÎµµ³»Î07ÀèÀ¸¡ª¡©¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤³¤Á¤é¤³¤½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ªÀÛ¤¤¡Ø±³¤À¡ª¡Ù¤Ç¤¹¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿´¤ÈÇ¾Î¢¤«¤é¾Ã¤¨¤ë»ö¤Î¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È´¶·ã¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡£
¤½¤·¤ÆÎµµ³»Î07¤¬¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¡¢ºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÄº¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡ªÀ¼Í¥¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¼«Ê¬¤Î¡Ø¹¥¤¡Ù¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ»Å»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸¤ÍÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡ª¤¤¤Ä¤«¤ª»Å»ö¤ò¤´°ì½ï½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤ËËÍ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èº´µ×´Ö¤ò¾Î¤¨¤ë¤È¡¢º´µ×´Ö¤â¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¤Ï¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¤¤¤Ä¤«À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤ª»Å»ö¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÀ¼Í¥¤ÎÇòÀÐÌ¤âº´µ×´Ö¤ÎÆ°²è¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡Ö°î¤ì½Ð¤¹ÊÝ»Ö¤µ¤ó´¶¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤°¤é¤·¤Î¤Ê¤¯º¢¤Ë¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÁ°¸¶·½°ìÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¡¦ÊÝ»ÖÁí°ìÏ¯¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤âº´µ×´Ö¤Ï¡ÖŽ¼Ž¼Ž¼Ž¼Ž¼Ž¼Ž¼Ž¼ÇòÀÐÌ¤µ¤ó¡ª¡©¡ª¡©¡Ø¤é¤¡ù¤¹¤¿¡ÙED¸å¤Î¡Ø¤é¤Ã¤ー¡ù¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ç¼Â¼Ì¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ°ÊÍè¡¢¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é¤È¤Æ¤â¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡ª¤¤¤Ä¤«¤ª»Å»ö¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¡¢ÇòÀÐ¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÅº¤¨¤Æ´¶·ã¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇòÀÐ¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤ÎÌ¼¤¬Snow Man¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¶²½Ì¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£