21日14時現在の日経平均株価は前日比260.82円（0.53％）高の4万9446.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は763、値下がりは778、変わらずは70。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を93.74円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が44.95円、ＳＢＧ <9984>が22.22円、日東電 <6988>が19.87円、リクルート <6098>が13.84円と続く。



マイナス寄与度は42.42円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、フジクラ <5803>が10.27円、東京海上 <8766>が5.05円、イオン <8267>が4.6円、ホンダ <7267>が3.13円と続いている。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、その他金融、金属製品、精密機器と続く。値下がり上位には非鉄金属、保険、水産・農林が並んでいる。



※14時0分6秒時点



株探ニュース

