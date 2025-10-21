ドジャースのダルトン・ラッシング捕手（24）が20日（日本時間21日）、本拠で行われた全体練習後に取材に応じ、大谷翔平投手（31）が示した“チーム愛”に感謝した。

大谷は17日（同18日）のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に投打同時出場し、打っては3本塁打、投げては7回途中2安打無失点、10奪三振で勝利投手となり、チームのリーグ優勝、2年連続となるワールドシリーズ進出に貢献。シリーズMVPを獲得した。

この日の練習を前にクラブハウス内には大谷に贈られたトロフィーが置かれており、「ナ・リーグチャンピオンシリーズMVP」と刻印された文字の部分に「TEAM EFFORT」（チーム全員の努力）と書かれた青い紙が貼られていた。球団広報によると「翔平が置いていった」といい、大谷が全員で獲得したMVPと“チーム愛”を形として残したものとみられる。

ラッシングは「彼がどんな選手で、どんなチームメートなのかを物語っている。言葉にしなくても伝わるよ。すごく特別なことだと思う」と大谷の行動にリスペクト。「あのトロフィーは“全員でワールドシリーズを勝ち取って、全員でフィールドでドッグパイルしよう（戦おう）”っていうメッセージなんだ」と意図をくみ取った。

続けて「僕たちのチームには、この競技の歴史上でも最高の選手がいる。大谷翔平もそうだし、他にも偉大な選手がたくさんいる。彼らは、あのようなトロフィーを手にすることがどれほど特別なことなのか、そしてそこから何を学べるのか。その“物語”を若い選手たちに伝えようとしてくれているんだ。僕自身、若い選手としてそれをすごく感じているよ」と大谷をはじめとした球界屈指のスタープレーヤーたちの戦いぶりが若手の刺激になっていると感謝した。