オリックスは21日、アンダーソン・エスピノーザ投手（27）が前日20日に帰国のため離日したと発表した。

昨オフに複数年契約を結んでおり、来季も残留する見込み。

来日2年目の今季は開幕から先発ローテの一角を守り、23試合に登板して5勝8敗、防御率2・98。10月1日の西武戦で左脇腹の違和感を訴え、ポストシーズンでの登板は叶わなかった。

エスピノーザは球団を通じて「今年一年応援してくださったファンの皆さん、本当にありがとうございました。おかげさまで今シーズンも私自身のモチベーションを保つことができました。

チームの皆さん、様々なアドバイスを送ってくれた皆さん、体調管理をしてくださった皆さん、本当にありがとうございました。今年一年サポートしてくださった通訳の皆さんも本当にありがとうございました。

チームメートの皆さん、いつも良き仲間でいてくれて本当にありがとう。オフシーズンは会うことができないので本当に寂しくなります。

オリックスファンの皆さんと来年またお会いできることを楽しみにしています！メッチャ感謝デス！」とコメントした。