¥¹¥¿¥á¥ó¤Û¤Ü¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ³°¡ÄGÂçºåGKÅì¸ý½ç¾¼¡ÖÌÜÂ¬¤ò¸í¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×22ÆüACL2¥Ê¥à¥Ç¥£¥óÀï
¡¡GÂçºå¤Ï¤¢¤¹22Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇACL2¥Ê¥à¥Ç¥£¥óÀï¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¤ò¹Ô¤¦¡£21Æü¤Ë¤Ï¿áÅÄ»ÔÆâ¤ÎÎý½¬¾ì¤ÇËÁÆ¬15Ê¬¸ø³«¤ÎºÇ½ªÄ´À°¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëGKÅì¸ý½ç¾¼¡Ê39¡Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¹â¤µ¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»î¹ç¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢Áê¼ê¤Ï¿ÈÄ¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤È¤«¸Ä¤ÎÉôÊ¬¤Ç°ã¤¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡Áê¼ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¤Û¤Ü¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢1¥á¡¼¥È¥ë93¤ÎDF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥¢¥¦¥ô¥§¥¹¤ä2¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëFW¥«¥¤¥ë¡¦¥Ï¥É¥ê¥ó¤é¶þ¶¯¤ÊÁª¼ê¤¬¤½¤í¤¦¡£¡ÖÌÜÂ¬¤ò¸í¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ç¾¡Éé¤·¤Ê¤¤¤È¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¹¤´¤¯Á¡ºÙ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¶õÃæÀï¤ò¤¤¤«¤ËÉõ¤¸¤ë¤«¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡ACL2¤Ç¤Ï2»î¹ç¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¡£¥µ¥¦¥Ê¾õÂÖ¤Ç¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î2Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥é¡¼¥Á¥ã¥Ö¥ê¡¼Àï¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤Ç¤ÏÁ°È¾¤Ë±Ô¤¤È¿±þ¤Ç¹¥¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤ÆÍÞ¤¨¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¼é¸î¿À¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Î¿Ê¤áÊý¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢¤ÎÀï¤¤¤Ï¸åÈ¾¤ËÂÎÎÏ¤È¤«¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶õ¤¯¤Î¤¬¸²Ãø¡×¤È¥é¡¼¥Á¥ã¥Ö¥ê¡¼Àï¤ËÂ³¤¯Ìµ¼ºÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏACL2¤Î½øÈ×3»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ9Ã¥¼è¤¬ÌÜÉ¸¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÃ¡¤¯¡×¡£³°¹ñ¿ÍÉôÂâ¤òÌÛ¤é¤»¡¢3Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£