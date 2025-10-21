ボトムス迷子に“この1本”！【ユニクロ】おしゃれさんも愛用！「名品パンツ」

同じパンツをずっと穿き続けている……。ほしいボトムスが見つからない……。そんな、ボトムス迷子さんにぜひおすすめしたいのが、【ユニクロ】公式オンラインストアのランキングにおける「パンツ部門」で上位に食い込んでいる（2025/9/30時点）、「名品パンツ」です。着回しやすいシンプルなデザインで、迷った時の「この1本」になる頼れるアイテム。カラバリも豊富で、ついつい複数買いしたくなっちゃうかも。今回はそんなパンツと、おすすめのパンツコーデをご紹介します。

楽ちん × きれい見えの優秀パンツ

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

洗練されたデザインと快適な穿き心地を兼ね備えたワイドパンツ。ストンとした落ち感と、上品なタックとセンタープレスが生み出すシルエットが美しく、スタイルアップも期待できるデザインです。公式オンラインストアによると、「縦にも横にも伸びる、2WAYストレッチの機能を持つ素材を使用」とのこと。カラーはベーシックなグレーやブラックから、秋冬に活躍しそうなベージュやダークグリーンなど全8色。色違いで購入してコーデに合わせて使い分けるのもおすすめ。

ラフなのに品のある大人カジュアル

タックワイドパンツを取り入れた、上品さと抜け感を兼ね備えた大人カジュアルコーデ。すっきりとしたシルエットが美しいパンツにロゴ入りの白Tをインして、軽やかな抜け感をプラスするのがポイント。アウターには深みのあるボルドーカラーのジップパーカーを羽織り、秋らしいシックな印象に仕上げています。カジュアルなのに上品さを損なわないスタイリングは、大人の街歩きにピッタリです。

カーブシルエットが生み出すこなれ感

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

ハイウエストと外側にボリュームを持たせたカーブシルエットが特徴的で、体型をナチュラルにカバーしながらトレンド感のある着こなしを叶えてくれそうなジーンズ。ワイドなのにすっきり見える絶妙なデザインで、垢抜けデニムスタイルを目指すなら、ぜひ手に取って欲しい名品パンツです。エイジドウォッシュ加工を施した生地は適度な抜け感も演出してくれるはず。カラーは明るいブルーとブルー、ダークグレー、ネイビーと、どれも着回しやすそうなベーシックカラーが揃い踏みです。

レザーとデニムでつくる、大人のストリートスタイル

ゆったりと丸みを帯びたシルエットがこなれた抜け感を演出するバギージーンズが印象的な大人ストリートコーデ。トップスには思い切ってオーバーサイズのレザージャケットを合わせることで、メンズライクな雰囲気をプラス。インナーは黒を選んで全体を引き締め、ブルーデニムとのコントラストを際立たせています。足元はハードなデザインのスニーカーで統一感を持たせ、ブラウンのトートバッグで柔らかさを添えるのがポイント。ラフなのに洗練された、デニムを活かした秋冬スタイルです。

