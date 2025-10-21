

（C） 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト （C）藤本タツキ／集英社

270度の視界すべてで劇場版『チェンソーマン レゼ篇』を堪能できるSCREENX・ULTRA 4DXでの上映が、10月24日より決定。さらに、英語字幕版での上映も決定した。併せて戦闘シーンの場面カットが公開された。

【写真・動画】劇場版『チェンソーマン レゼ篇』SCREENX プロモーション映像＆戦闘シーン場面カット

すでに、IMAX・MX４D・４DX・Dolby Cinemaと様々なフォーマットで楽しめる本作だが、10月24日からは、SCREENX、ULTRA 4DXでの上映も全国24の劇場で決定。（上映館数は予定のため、変更となる可能性もあり）SCREENXプロモーション映像も公開された。

次世代型映画上映システムとして世界的に注目を集めている、3面マルチプロジェクション・映画上映システムSCREENX は、正面のスクリーンに加え、両側面（壁面）にも映像が投影され、270度の視界すべてで映画を鑑賞することができる。本作最大の見どころでもある、チェンソーマンとボムのバトルシーンが、まるで自分の目の前で繰り広げられているかのよう。

そしてULTRA 4DXは、SCREENXと4DXとを組み合わせた、臨場感と没入感の極限を追求した体感型シアターとなっている。また、同じく10月24日から、英語字幕版での上映も決定。

原作はシリーズ累計発行部数 3,100万部を突破し、現在「少年ジャンプ+」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。著者は、『ファイアパンチ』『ルックバック』『さよなら絵梨』など話題作を次々と生みだす鬼才の漫画家・藤本タツキ。

2022年には、アニメスタジオ MAPPA（『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』など）制作の TV アニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得。現在まで200か国以上の国と地域で配信されている。

そして今回、ファンからの人気も厚く、TVシリーズの最終回からつながる物語、【エピソード「レゼ篇」】が映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPA アニメーションならではの疾走感溢れるバトルアクションと共に描かれる。

9月19日より日本公開された本作は、週末観客動員ランキング5週連続1位を獲得（10/17〜10/19 興行通信社調べ）公開から31日間（9/19〜10/19）で観客動員426万人、興行収入65億円を突破。9月24日からアジア各国で公開され、韓国では歴代アニメ映画の興行収入第7位を記録。また、10月24日よりアメリカでの上映開始が決定しており、日本を皮切りに100以上の国と地域で公開される。