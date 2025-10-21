「Bishop」チームが優勝！セキュリティ・エデュケーション・アライアンス・ジャパン(SEA/J)「SEA/J CTF for Students2025」
一般社団法人セキュリティ・エデュケーション・アライアンス・ジャパン(SEA/J)が、アカデミー認定校支援策として学生を対象にした「SEA/J CTF for Students2025」大会を2025年8月に開催しました。
KCS大分情報専門学校の「Bishop」チームが見事優勝を果たしました！
大会の詳細レポートや優勝者インタビューも公開されています。
セキュリティ・エデュケーション・アライアンス・ジャパン(SEA/J)「SEA/J CTF for Students2025」
SEA/Jは、国内初のセキュリティ資格認定団体として2002年に設立され、セキュリティ教育の重要性をテーマに活動しています。
経済社会のデジタル化が進む現代において、ITを学ぶ学生がセキュリティの素養を備えることは非常に重要です。
座学中心になりがちなセキュリティ学習に対し、実践的なチャレンジができるCTF(Capture The Flag)は有効な学習方法であり、セキュリティへの興味を深めるきっかけにもなります☆
SEA/Jは、学生の学習意欲向上とスキルアップを目指し、2023年度からCTF大会を実施しています。
SEA/J CTF for Students2025 競技結果
第3回目となる2025年度大会には、137名(46チーム)が参加。
競技は、すべてのチームが対象の「オープン部門(A部門)」と、1年生のみで構成したチームが対象の「フレッシュマン部門(B部門)」を設け、学習を始めて間もない1年生でも優勝のチャンスがある形式で行われました。
熱戦の末、A部門(オープンクラス)ではKCS大分情報専門学校のチーム「Bishop」が見事優勝！
昨年度の第2回大会では、同学校のチームが惜しくも2位となっており、そのときのメンバーも参加していた今回は、見事に雪辱を果たしました。
優勝者インタビュー(KCS大分情報専門学校 Bishopチーム)
【優勝チームメンバー】
財前 匠汰さん (情報エキスパート科 / AI・システム専攻 2年生)
朝木 裕貴さん (情報エキスパート科 / AI・システム専攻 2年生)
渡邉 心史郎さん (情報エキスパート科 / AI・システム専攻 1年生)
高部 紫音さん (大学併修科 / AI・システム専攻 1年生)
※渡邉さんはインタビュー当日都合により不参加でしたがコメントを寄せています。
SEA/Jのホームページでは、優勝チームへのインタビュー記事が公開されています。
大会への取り組みや感想、そしてこれからCTFに参加しようと考えている学生への熱いメッセージを読むことができます！
【これから参加する学生へのメッセージ(一部抜粋)】
高部さん：「IPAなどが公開しているセキュリティに関する情報を日頃からチェックし、実際に手を動かしてみるのが一番だと思います。」
財前さん：「諦めることはいつでもできます。(中略)まずは気軽に挑戦してみて、ダメだったらまた別のことに挑戦すれば良いのです。CTFへの参加は、そうしたチャレンジにぴったりな入り口だと思います。」
朝木さん：「まずは『やってみる』ことが大切です。(中略)挑戦することを恐れず、仲間を誘って、一緒に楽しんでください！」
※詳細はSEA/Jホームページをご確認ください。
SEA/Jのアカデミー認定校支援
SEA/Jはセキュリティ認定資格の運営団体として、セキュリティ人材の輩出とスキルアップによる社会貢献を目指しています。
今回のCTF大会も、これから社会で活躍する学生や教育機関への強力な支援策の一つです。
SEA/JではCTF以外にも、講師研究会や勉強会、授業で活用できるリソース本の提供など、先生方への支援策も多数実施しています。
IT系専門学校に対し、アカデミー認定校への参加を呼びかけています。
実践的なスキルを競い合い、学びを深めるCTF大会。
学生たちの熱意と成長が感じられるイベントとなりました！
大会レポートも公開されているので、ぜひチェックしてみてください。
一般社団法人セキュリティ・エデュケーション・アライアンス・ジャパン(SEA/J)主催「SEA/J CTF for Students2025」大会結果の紹介でした。
