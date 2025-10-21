イ・ジュノ、12月に来日ドラマファンミーティング開催決定 Netflix『テプン商事』が配信中
2PMのメンバーで俳優としても活動するイ・ジュノが、11日より放送を開始した主演韓国ドラマ『テプン商事（原題：Typhoon Family）』（Netflixで配信中）のドラマファンミーティングを、12月に東京で開催することが決定した。
【写真】イ・ジュノ、ユナとの微笑ましい2ショット
『“Typhoon Family” Drama Fan Meeting in TOKYO with LEE JUNHO』と題して開催されるイベントは、12月14日に東京・KEIO ARENA TOKYOで開催。
24日午後6時より、2PM OFFICIAL FANCLUB 「Hottest Japan」・「Hottest Japan Mobile」並びに、Weverse会員チケット最速先行受付を実施する。VIP席は終演後お見送り会が実施されるほか、グループフォト撮影会や1:1フォト撮影会に抽選で参加できる。
同作は1997年のIMF通貨危機のさなか、経営難の会社を父親から引き継ぐことになった自由奔放な息子カン・テプン（演：ジュノ）が、大人としての生き方を学びながら、向こう見ずだった青年が新米社長へと成長していく物語。
■『“Typhoon Family” Drama Fan Meeting in TOKYO with LEE JUNHO』開催概要
日時：12月14日（日）
【1】午後1時開場／午後2時開演
【2】午後6時開場／午後7時開演
会場：東京・KEIO ARENA TOKYO
【写真】イ・ジュノ、ユナとの微笑ましい2ショット
『“Typhoon Family” Drama Fan Meeting in TOKYO with LEE JUNHO』と題して開催されるイベントは、12月14日に東京・KEIO ARENA TOKYOで開催。
同作は1997年のIMF通貨危機のさなか、経営難の会社を父親から引き継ぐことになった自由奔放な息子カン・テプン（演：ジュノ）が、大人としての生き方を学びながら、向こう見ずだった青年が新米社長へと成長していく物語。
■『“Typhoon Family” Drama Fan Meeting in TOKYO with LEE JUNHO』開催概要
日時：12月14日（日）
【1】午後1時開場／午後2時開演
【2】午後6時開場／午後7時開演
会場：東京・KEIO ARENA TOKYO