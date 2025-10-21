嵐・櫻井翔、15年の連載が結実 大阪・関西万博閉幕式出演にも影響「自分にとってもサプライズで驚きました」
5人組グループ・嵐の櫻井翔が21日、都内で行われた『櫻井翔の建築を巡る旅。【現代建築編】』発売記念発表会に登壇した。
【写真】カッコイイ…爽やかな装いで登場した櫻井翔
櫻井は、2011年より『Casa BRUTUS』（マガジンハウス）にて『櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。』を連載。きょう21日発売の本書は、この連載をまとめた書籍となる。
15年の連載がようやく書籍として結実したことについて、櫻井は「めちゃくちゃうれしいですね」と声をはずませ、「たくさんの方の思いが詰まっているのでうれしく思っています」と重ねた。また、「最初は本になるなんて想像もしていなかったんですが、豪華でぜいたくな連載を続けてきたので、密かにまとまったらなと思っていたんです」とにっこり。
櫻井は13日、大阪・関西万博の閉幕式にサプライズ登場。それにさきがけ、5月発売の『Casa BRUTUS』万博特集で表紙を飾ったが、影響はあったかとMCを務めた同誌・西尾洋一編集長から聞かれると、「ものすごい大きいと思います」ときっぱり。「実際に、開幕前のタイミングで、大屋根リングも見せていただいて」と当初から感銘を受けていたとしつつ、閉幕式出演については「自分にとってもサプライズで驚きました」と明かした。
