本橋麻里が「ベスト・ヘア２０２５」 ヘアケアは「主人のアドバイス」

カーリングチーム「ロコ・ソラーレ」代表理事の本橋麻里（39）が21日、都内で「ベスト・ヘア2025」の30代部門に選ばれて表彰された。

「今日はそうそうたるメンバーがいるから、通常の表彰式より緊張しています」と言いつつ、トロフィーを受け取ると「重みがあってうれしい」と笑顔を見せた。

髪へのこだわりを聞かれると「小さいころからスポーツを軸に生活をしてきた。海外を飛び回る生活で、メイクやヘアは戦う前に、しっかり『戦う準備』をしている。カーリングは（屋内で）湿度を落としているので、髪にも肌にも潤いを心がけている。主人が美容関係者なのでアドバイスをもらっている」と明かした。

そして「節目の30代でこういう賞をいただけた。今は一線を引退して余裕ができてきたので健康第一にすごしたい」と続けた。

選考では「『チーム青森』として、2006年トリノ大会から2大会連続でオリンピック代表として出場。10年に『ロコ・ソラーレ』を結成し、18年平昌オリンピックで日本カーリング史上初の銅メダルを獲得、カーリングを日本全国に認知させ、音及。そして選手の育成、競技環境の向上を常に考えるカーリング界、唯一無二の存在」として評価された。