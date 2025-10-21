作家川上未映子さん（49）が21日、都内で「ベスト・ヘア2025」の40代部門に選ばれて表彰された。

「控室で（受賞した）皆さんが美しくて緊張した。同じ場にいさせていただくだけでオーラがすごい」と最初は緊張ぎみ。その後の髪にまつわるトークでは「髪には子どもの頃からコンプレックスがあって、くせっ毛で太くてまとまらない」と明かした。

だが「ずっと一緒に生きてきた大事な一部。年齢を重ねて髪も変化。コンディションもあるが、自分らしさを受け入れるというか髪について考えることが内面とつながっている」と続けた。

髪は作品にも出てくる。「髪は重要なモチーフ。いろんな想像力の源でもある。『額縁』みたいな機能があるのかも」と話した。

21〜22年には読売新聞に「黄色い家」を連載した。「新聞連載は毎朝、どこかでたくさんの人が読む。一緒に物語を紡いでいる感覚があります」と明かした。

選考では「人気作家にして詩人、そして独特の視点で身辺や社会をつづるエッセーは、日本のみならず、英語圏においても高い評価を得ている。芥川賞、谷崎潤一郎賞、渡辺淳一文字賞をはじめ数多くの文学賞を受賞。人々に夢と希望を与え続けている」ことが評価された。