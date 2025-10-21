愛犬にバレないようにそろ～りと帰宅してみたら…？ドアの向こうに待っていたまさかの"無言の圧"は、Instagramで記事執筆時点で41万回を超えて再生され、「だるまさんが転んだみたいｗ」「愛が溢れてる」などのコメントが寄せられています。

【動画：犬に気づかれないように家に帰った結果→ドアを開けてみたら…『まさかの光景』】

愛犬に気づかれないように家に帰ったら…

Instagramアカウント「kuromamesiba_chiyuki」に投稿されたのは、飼い主さんが気配を消して帰宅してみたときの、愛犬のリアクションを捉えた動画。

この日、飼い主さんは黒豆柴の「ちゆき」ちゃんに気づかれないよう、そ～っと静かに帰宅。物音を立てず、そろ～りと引き戸を開けてみたのですが…

そこには、すでにちょこんと座ってこちらを見つめるちゆきちゃんの姿が。まるで「気づいてないとでも…？」とでも言いたげな佇まい。もう気配でバレていたようですね（笑）

だるまさんが転んだ…？

じーっとこちらを見つめるちゆきちゃん。気まずさすら感じる沈黙が流れています。そこで飼い主さんは、なぜか「一旦ドアを閉めてみる」という謎ムーブに出ることに（笑）

そして再びドアを開けてみると…

なんと、ちゆきちゃん、さっきより少し前に出てる！？しかもピシッと姿勢よく座ったままで、動いた気配ゼロのようです。これはもう、「だるまさんが転んだ」状態…！

近づき方がプロすぎるちゆきちゃん

もしや…と思った飼い主さんは、もう一度ドアを静かに閉めてみることに。

そして、そ～っと引き戸を開けてみると…

ドアのすぐ向こうに、まさかの“ゼロ距離”でお座りするちゆきちゃんの姿が。目と鼻の先にピタッとくっつく勢いでドアに近づいたものの、姿勢は相変わらずピシッとキープ。まったく動いた気配はないのに、明らかに距離は縮まっているというシュールな光景に、思わず笑ってしまいます。

そしてついに「もう、早く入ってきてよ～！」とでも言いたげに、ちゆきちゃんは前足でドアをガシガシ！待ちきれなかったようで、鼻で扉をこじ開けると、しっぽをブンブン振りながら、飼い主さんめがけて勢いよく飛びついていったそうです。

ちゆきちゃんの可愛いすぎるお迎えはInstagramで41万回以上再生され、話題に！コメント欄には「こんなお出迎え、羨ましい～」「たまらない」「こんなんされたら定時退勤どころか早退して帰ってくる笑」「1日の疲れ吹っ飛ぶやつだ」といったちゆきちゃんに癒された人の声が寄せられました。

Instagramアカウント「kuromamesiba_chiyuki」さまでは、ちゆきちゃんのクスッと笑える日常のひとコマがたっぷり投稿されています。ちょっぴりお茶目なちゆきちゃんで癒されたい方はぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「kuromamesiba_chiyuki」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。