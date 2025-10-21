中川翔子、双子との親子コーデ公開に「可愛すぎる」「天使かよ！」と反響
9月30日に双子男児を出産したタレントの中川翔子が21日、自身のインスタグラムを更新し、双子との親子コーデを披露した。
中川翔子
中川は、我が子と親子コーデをした3ショットなどを添えて、「堀井雄二さんからプレゼント ドラクエジェラピケ！欲しかったんです〜 双子と親子コーデ叶いました！めちゃくちゃかわいい」とコメント。
「モンスターたちがすやすやしてる 大人用もモコモコあったかい ありがとうございます！おしゃれやね〜新作だよ双子さん 天空の花嫁にあこがれて 双子たちを勇敢に育てたいな」とつづった。
この投稿に、「可愛い過ぎます」「天使かよ！しょこたんも含めて」「可愛い3ショットありがとうございます」「3人とも可愛い〜」「おそろ3人かわいいです」などとコメントが続々と寄せられている。
中川は、2023年4月に一般男性との結婚を発表。今年5月に妊娠を発表し、8月には子供が双子の男児であることを明かした。そして、9月30日に元気な双子を出産したことを報告した。
この投稿をInstagramで見る
中川翔子(@shoko55mmts)がシェアした投稿
中川翔子
中川は、我が子と親子コーデをした3ショットなどを添えて、「堀井雄二さんからプレゼント ドラクエジェラピケ！欲しかったんです〜 双子と親子コーデ叶いました！めちゃくちゃかわいい」とコメント。
「モンスターたちがすやすやしてる 大人用もモコモコあったかい ありがとうございます！おしゃれやね〜新作だよ双子さん 天空の花嫁にあこがれて 双子たちを勇敢に育てたいな」とつづった。
中川は、2023年4月に一般男性との結婚を発表。今年5月に妊娠を発表し、8月には子供が双子の男児であることを明かした。そして、9月30日に元気な双子を出産したことを報告した。
この投稿をInstagramで見る
中川翔子(@shoko55mmts)がシェアした投稿