パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービス「doda（デューダ）」は、2025年8月、企業の中途採用担当者約1,300人を対象に、ミドルシニア層＊の採用に関する調査を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

＊本調査レポートでは、“45歳以上”の人材を「ミドルシニア層」と定義しています。

ミドル層採用の実態：採用前の懸念67%でも、採用後は8割超が「課題なし」

「採用実績あり企業」に対し、ミドルシニア層採用前の懸念の有無を聞いたところ、採用前に「何らかの懸念があった」割合は66.7%であった。「何らかの懸念があった」337人から具体的な懸念点について聞くと、「業務内容の習得に難がありそう」「必要なスキルが不足していそう」「新しい技術へのキャッチアップに難がありそう」が上位3項目に挙げられた。

一方で、各項目について採用後の課題感の有無を聞いたところ「課題に感じなかった」と回答した割合はそれぞれ8割以上を占めた。

つまり、採用前に「何らかの懸念があった」採用担当者の8割以上は、上位3項目の懸念に対して採用後に課題を感じておらず、不安は杞憂であったことが伺える。

「採用実績あり企業」の約半数が採用したミドルシニア層の活躍を実感

「採用実績あり企業」に対し、採用したミドルシニア層が所属先で活躍できていると感じるか聞いたところ、49.5%が「活躍できている（上位2項目合計）」と回答、「まったく活躍できていると感じない」は3.8%に留まった。

また、「ミドルシニアを採用してよかったこと」について自由記述形式で聞いたところ、「これまでのキャリアや経験もあり、自律的に行動してくれる。基礎的な研修の必要がない」「マネジメント経験が豊富で経営マインドを持っている人材が多い」「技術者として採用したが業務改善も得意で業務効率化に貢献」などの声が挙がった。

これらの結果から、採用されたミドルシニア層の多くは、即戦力として活躍していることがわかる。

ミドルシニア層の採用の懸念と実態：未採用企業の82%が懸念、採用企業の9割が課題なし

2024年度以降にミドルシニア層の採用実績がなく、今後も採用ニーズがない「採用実績なし企業」に対し、ミドルシニア層採用に対する懸念有無を聞いたところ、「何らかの懸念がある」と回答した割合は82.5%であった。「何らかの懸念がある」と回答した268人に具体的な懸念点を聞くと、上位4項目には「キャリアが固まっていて柔軟性が低そう」「希望する給与水準と募集条件が合わなそう」、同率で「業務内容の習得に難がありそう」「必要なスキルが想定よりも不足してそう」が挙げられた。

しかし、「採用実績あり企業」では、上記4項目について、9割以上が採用後「課題に感じなかった」と回答していた。

調査概要 ■期間：スクリーニング調査 2025年8月22日（金）～8月26日（火）

■本調査：2025年8月29日（金）～9月1日（月）

■調査対象：全国 20-60代 正社員の中途採用担当者に関わる正社員・会社役員・代表取締役・公務員・団体職員

■調査方法：Webアンケート回答形式

ニュース情報元：パーソルキャリア株式会社