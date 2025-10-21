¥Û¥é¥óÀé½©¡¡½é¤ÎÎø¥ê¥¢MC¡¡Âç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ø¤Î»²²Ã¡ÖÂçÊÑ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Û¥é¥óÀé½©¡Ê37¡Ë¤¬21Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¡Ö¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3ÇÛ¿®µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£½é¤ÎÎø¥ê¥¢MC¤òÌ³¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸òºÝ´ü´Ö¤äÊÌ¤ì¤¿»þ´ü¡¢ÇË¶ÉÍýÍ³¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë5ÁÈ¤Î¸µÎø¿Í¤¿¤Á¤¬ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤ÆºÆ²ñ¤·¡¢Ìó1¤«·î¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ²áµî¤ÎÎø¤È¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£
¡¡¥Û¥é¥ó¤Ï¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡¢¡ÖóÊÎÛ¡×ÀîÅçÌÀ¡¢¡Ö¥·¥½¥ó¥Ì¡×Ä¹Ã«ÀîÇ¦¤È¤â¤ËÈÖÁÈMC¤òÃ´Åö¡£ËÜÊÔ¸å¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â»ëÄ°¤¹¤ë¤Û¤ÉÂç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡ÖÂçÊÑ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¼ýÏ¿Á°¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤ÎºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤ÎÎøÌÏÍÍ¤ò¸«¤ÆËÜ²»¤ò¸À¤¤¹ç¤¦¸½¾ì¡£ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¼ýÏ¿¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å1ÈÖ»²²Ã¼Ô¤Î¡ÖÍß¡×¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦º£ºî¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¡¢´èÄ¥¤ê¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£