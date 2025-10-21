タレントの指原莉乃（32）が21日に都内で「『ラブ トランジット』シーズン3配信記念イベント」に出席した。

交際期間や別れた時期、破局理由がそれぞれ異なる5組の元恋人たちが番組を通して再会し、約1か月の共同生活を通して過去の恋と新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く恋愛リアリティ番組。

タイトな花柄のワンピースで登場。奇麗なデコルテが大人っぽさを際立てた。

同番組以外の恋リアのMCも担当し、いわば“恋リア見届け人大御所”のひとり。「今日も間違ってひとりだけバチェラーみたいな服着てきちゃってすみません。恋リアやりすぎて本物が分からなくなっちゃって」とおどけた指原。前作に続くMC担当。「本当に反響がすごくて、初期からずっとある『バチェラー』と同じくらい今回、友人から、知人からたくさん連絡いただいて、そのぐらい面白いシーズンに仕上がってるんだなと、堂々と発表できてます」と満足げに語った。

今回からホラン千秋が初参加。同性として同じ視点で視聴でき「特に男女の意見が分かれる回なので、余計楽しかった」とほほえんだ。