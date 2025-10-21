ロックバンド「ジェニーハイ」は21日までに公式Xを更新。新曲のミュージックビデオの公開をもって「フリーズドライ状態」とし、活動休止することを宣言した。

バンドは9月11日、公式サイトで現在配信中の楽曲「あの夏が癖になっていく」をもってワーナーミュージック・ジャパンとの契約が終了になったと発表。

今後については「現時点で未定」とし、13日に行われた音楽とお笑いの融合フェス「KOYABU SONIC 2025」に出演したが「KOYABU SONIC」以降は新たなライブ出演の予定がないため、「ジェニーハイ」としては最後のライブになる可能性があると伝えていた。

この日投稿された動画ではボーカルの中嶋イッキュウが「この楽曲を最後に私たちジェニーハイは、フリーズドライ状態に入ります」と宣言。「フリーズドライというのは鮮度を保ったまま保存がきくということです。またいつでも水を垂らしていただけたら活動できるという状態ですよね？」とメンバーに尋ねた。

ドラムでお笑いタレントの小籔千豊は「フェスのオファーとかレーベルのお話というお湯を誰か掛けてくれるまでは固まったままです。よろしくお願いします」とし、中嶋も「募集しています！」と呼びかけた。