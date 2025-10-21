タレントのホラン千秋（37）が21日に都内で「『ラブ トランジット』シーズン3配信記念イベント」に出席。過去の恋愛を明かした。

交際期間や別れた時期、破局理由がそれぞれ異なる5組の元恋人たちが番組を通して再会し、約1か月の共同生活を通して過去の恋と新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く恋愛リアリティ番組。川島は、指原莉乃、長谷川忍とともに前作に引き続きMCを担当する。

今回からホラン千秋も初参加。共演は「本当にうれしい」と笑顔で「長谷川君と僕とさっしーだったんで、ちょっと男性2人多かったんで意見の偏りがあった。男性の意見と女性の意見ってこんなに違うんだっていう、楽しかったです」と振り返った。

参加者らの恋愛模様に共感を示した川島は、過去の恋愛について振り返り始めた。「22歳ぐらいで付き合ってた女性が、“ドライヤー貸して”とか言って家からドライヤーがなくなったりしてたんですよ」と告白。「“タオル貸して”とか言ったら、タオルが家からなくなり。貸してって1週間単位？漫画とかも結構、家からなくなっていた」と説明した。

初めて川島が彼女の自宅を訪ねると「（部屋の）一角に俺の部屋みたいな。ドライヤーとか漫画とか見たことあるものがあった」という。「泥棒とかではない。“仲良かったら貸し借りとかして良いですよね”っていう感覚。結構長いスパンで貸していた。それぞれ育ってきた環境も違うので」と理解を示し「ドライヤーは返してもらいましたけど、あと何がなくなってるかわからない」と笑った。

隣で川島の話を聞いていた指原は「え〜！」と驚きの表情。「とんでもない事件！」と絶叫し、笑いを誘っていた。