◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦 ブルージェイズ４―３マリナーズ（２０日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦は２０日（日本時間２１日）、ブルージェイズが逆転で制して、２４日（同２５日）からのドジャースとのワールドシリーズ進出を決めた。

今季はア・リーグ最多の９４勝を挙げて、ヤンキースやレッドソックスらと同じ激戦東地区を制したブルージェイズ。地区シリーズでは３勝１敗で同地区のヤンキースを破ると、リーグ優勝決定シリーズでは第７戦までもつれながら、マリナーズを破り、１９９３年以来３２年ぶりのワールドシリーズ進出を果たした。

かつて川崎宗則、青木宣親、山口俊、菊池雄星らがプレーしたブルージェイズだが、今季は日本人選手は所属していない。だが、２４年まで日本ハムでプレーしていた加藤豪将氏（３１）が、データ分析やリポート作りなどの運営補佐を務めて、陰ながらチームを支えている。ドジャース・大谷翔平投手（３１）とはかぶっていないが、異国の地で日本ハムに所属していた２人が、ワールドチャンピオンをかけて戦うことになる。

さらにブルージェイズには管理栄養士の讃井（さぬい）友香さんも今季からチームに加わった。２０２２年からブ軍傘下のマイナーに所属。１Ａバンクーバー、３Ａバファローを経て４年目でメジャー入りし、栄養面からチームをサポートしている。米オハイオ州生まれ。オハイオ州立大を経て、コロラド大コロラドスプリングス校の大学院で栄養学を学び、東京五輪で正式種目に採用された７人制ラグビーの米国代表チームのサポートにも携わった。

ドジャースは大谷、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２３）と３人の選手が所属し、中島トレーナーら裏方でも日本とゆかりのあるスタッフは多く所属する。