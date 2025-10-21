◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦 ブルージェイズ 4―3 マリナーズ（2025年10月20日 トロント）

ブルージェイズが32年ぶり3度目となるワールドシリーズ（WS）進出を決めた。ア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第7戦でマリナーズに4―3で逆転勝ちし、4勝3敗で突破。2連覇を飾った1993年以来の世界一へ向け、ナ・リーグ覇者ドジャースと対戦するWSは24日（日本時間25日）にトロントで開幕する。

シュナイダー監督は現役時代、捕手としてブルージェイズ傘下マイナーで6年間プレー。脳しんとうの影響で引退し、その後はマイナーでの指導を経て、19年にブルージェイズの捕手コーチに就任。22年シーズン途中にベンチコーチから監督へ昇格し、低迷していた球団をWSへ導いた。「最高だ。そして、このチームの一員になれて本当に光栄だ。妻と子供たち以外、このチームに人生を捧げている。なので、32年ぶりにWSに出場するチームを率いるということに、少し感慨深いものがある」と喜びを語った。

この試合では7回にガウスマン、8回にバシットと、本来の先発投手を救援のマウンドへ送り出してマリナーズの勢いを断ち切った。「とにかく勇気。第7戦は予想外の展開になることもある。経験ある選手を信じた」と説明し、「ケビン（ガウスマン）がローリーを申告敬遠したけど、（好調の）ネーラーをかわしてポランコを抑える良い流れだった。クリス（バシット）がジェノ（スアレス）に3―2からカーブを投げたのは大胆だった。そして（9回は）ホフ（ホフマン）が3者三振。本当に素晴らしかった」と投手陣を称えた。

WSでは連覇を狙うドジャースと対戦する。心境を問われた指揮官は「目指す場所にたどり着くには、最強のチームに勝たないといけない。タレント、年俸、何と呼ぼうとも彼らは本当に良いチームだ。今年は3試合しか見ていないが、（将来の）殿堂入り選手を打線の上位にずらりと並べ、本当に優秀な先発投手とリリーフもそろっている」と答えた。それでも「ベストな2チームが残ったのにはさまざまな理由がある。どのシリーズでも我々の選手たちは決して諦めない」と強調し、「きっと楽しいゲームになる。選手たちは気合十分だ。もちろん、波乱や波はあるだろうが、選手たちがチャンスを得られたことを心からうれしく思う」と目を輝かせた。