連邦機関の建物の入り口を警備する警官の前で国旗を掲げる男性＝３日、オレゴン州ポートランド/Carlos Barria/Reuters

（ＣＮＮ）米国の第９巡回区控訴裁判所は２０日、トランプ政権によるオレゴン州ポートランドへの州兵派遣について認める判断を下した。大統領権限をめぐって各地で続く法廷闘争の中で、政権側にとって重要な勝利となった。

今回の判断は、派遣を差し止めていた下級審の２件の決定のうち１件を覆すものだが、もう一つの差し止め命令が依然有効なため、州兵が直ちに派遣されることはない。

控訴裁は、連邦地裁が先週出した州兵派遣の一時差し止めの判断を審理した。

控訴裁の決定を受け、トランプ政権は連邦地裁のイマーグット判事による二つ目の命令の撤回または停止を求めており、両方の命令が同じ法的根拠に基づいていると主張している。

トランプ政権は数日前にも、「大統領の権限を不当に侵害して、連邦政府の職員と財産を不必要に危険にさらしている」とする下級裁判所の命令に対する緊急上訴で、イリノイ州シカゴに州兵を派遣することを許可するよう最高裁に要請していた。

控訴裁での多数意見は、トランプ氏がＳＮＳでポートランドの抗議活動の深刻さを誇張しているとしても、「他の事実が法定要件を支持する十分な根拠を提供しているという事実は変わらない」と指摘した。

トランプ氏が任命したネルソン判事とベイド判事の２人が政権側の訴えを支持し、クリントン元大統領が任命したグレーバー判事が反対意見を示した。グレーバー判事は、今回の決定は単に不合理なだけでなく、州民兵に対する統制や、市民が政府の政策や行動に抗議するために集会を開く権利といった憲法の根幹にかかわる原則を侵害すると指摘した。

ホワイトハウスの報道官によると、政権側は今回の判断について、下級審の決定が誤っていたことを示すものと受け止めているという。

大統領は、ポートランドの移民税関捜査局（ＩＣＥ）施設の外で続く抗議活動を、民主党が地盤を持つ同市に州兵を派遣する根拠として挙げている。

オレゴン州のレイフィールド司法長官は２０日の声明で、「本日の判決が認められれば、大統領はほぼ何の正当性もないままオレゴン州兵を街頭に派遣する一方的な権限を得ることになる」「米国は危険な道を歩んでいる」と述べた。

レイフィールド司法長官は、第９巡回区控訴裁判所の１１人の控訴裁判官による再審理を求め、今回の判決を速やかに取り消すよう求めた。