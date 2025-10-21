齋藤慎太郎アナウンサーInstagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/21】TBSの齋藤慎太郎アナウンサーが10月20日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】28歳TBSイケメンアナ「山田涼介さん風」新ヘア

◆TBS齋藤慎太郎アナ「ニューヘアー」を公開


鍛え抜かれた肉体美を公開していることでも話題となっている齋藤。「ニューヘアー」とつづり、イメージチェンジをしたことを報告している。前髪をおろしたストレートヘアでカメラに向かって笑顔を向ける自身の写真を公開し、これまでのふんわりとしたボリュームのある前髪を分けたヘアスタイルから、印象をガラリと変えている。「＃山田涼介さん風という事で笑」とハッシュタグを付けて、Hey! Say! JUMPの山田涼介をイメージしていることを続けている。

◆TBS齋藤慎太郎アナの「ニューヘアー」に反響


この投稿には「爽やかでかっこいい」「さらにイケメン」「惚れる」「似合ってる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】