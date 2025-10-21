秋元真夏、美肩輝くノースリーブワンピ姿披露「お人形さんみたい」「可愛さが増してる」の声
【モデルプレス＝2025/10/21】元乃木坂46の秋元真夏が10月19日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピースなどのイベント衣装姿を披露した。
【写真】32歳元乃木坂「可愛さが増してる」ノースリワンピ姿
秋元は「ファンクラブ＆フォトブックお渡し会4都市イベントツアー無事終了しました〜！」と報告し「来てくださったみなさん本当にありがとうございました」と感謝。花の飾りが全身に散りばめられた袖がシースルーの白いドレスや、美しい肩のラインが際立つ花柄のレースが重ねられた薄いパープルのノースリーブワンピースなど4種類の衣装姿を披露し、美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「どれも綺麗すぎる」「内面から出る可愛さが増してる」「透明感がすごい」「お人形さんみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
