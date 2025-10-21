“BTSの父”との熱愛が噂された韓国インフルエンサー、性売買疑惑を提起したユーチューバーに一部勝訴

“BTSの父”として知られるHYBEのパン・シヒョク議長と熱愛説が浮上した女性インフルエンサー・果汁セヨンが、韓国のサイバーレッカー系ユーチューバーを相手取って起こした損害賠償訴訟で一部勝訴した。

【写真】果汁セヨン、“BTSの父”と熱愛説のワケ

ソウル中央地裁民事1005単独のイム・ボッギュ裁判官は10月21日、1審判決で「被告は原告に対し1000万ウォン（約110万円）と遅延利息を支払え」とし、果汁セヨンの一部勝訴を認めた。

先立って、ユーチューバーのPPKKaは自身のYouTubeチャンネルで、果汁セヨンが金銭を受け取って性的関係を持った、またアメリカ・ラスベガスで賭博を行ったなどの疑惑を提起していた。

（写真提供＝OSEN）果汁セヨン

これに対し果汁セヨンは、「名誉が毀損され、精神的苦痛を受けた」として、昨年9月にPPKKaを相手に損害賠償請求訴訟を提起。

果汁セヨン側は今年2月、アメリカ連邦裁判所のディスカバリー制度（証拠開示制度）を通じて現地裁判所の許可を得て、PPKKaの身元を特定した。その後、PPKKaは果汁セヨンの法的代理人に「訴訟で得た情報を外部に公開することをやめろ」と警告メールを送り、さらに裁判所に訴訟手続きの中止を申請したが、棄却されたという。

なお、果汁セヨンは昨年夏、YouTubeチャンネル「I am WalKing」にアップされた米ロサンゼルス・ビバリーヒルズの街中の動画で、パン・シヒョク議長と一緒に歩いている姿がとらえられ、話題を集めた。

2人の関係に対して様々な憶測が飛び交い、「パン議長が果汁セヨンのファンクラブ会長なのではないか」という声や、29歳も年齢が離れた2人の“熱愛説”を提起する意見もあったが、否定している。