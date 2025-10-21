RIIZE、韓国の大手カフェチェーンとコラボグッズ発売決定！50人参加のサイン会で初公開

韓国を代表するカフェチェーン「メガMGCコーヒー」が、ボーイズグループRIIZEのサイン会を開催した。会場を訪れたファンにクーポンをプレゼントしたのはもちろん、近々発売されるRIIZEとのコラボグッズを初披露し、楽しさを加えた。

【写真】ソンチャン＆アントン、爽やか貴公子に

去る10月18日に開催されたサイン会には、「メガMGCコーヒー」アプリのフリークエンシーイベントを通じて当選した50人のファンが招待された。

今回のイベントは、メガオーダーを通じて、“ミッションドリンク”を含めたドリンク10杯を飲めば、誰でも応募可能で、参加への敷居を下げたおかげで初めてサイン会を訪れたファンが大多数だった。

RIIZEのメンバーたちは、「『メガMGCコーヒー』のおかげで初めて会うファンが多く、さらに嬉しい」と伝え、ファンとともに特別で貴重な時間を過ごした。

（写真＝「メガMGCコーヒー」）RIIZE

サインをもらう短い瞬間さえときめきを隠しきれなかったファンのために、メンバーたちは景品の抽選に参加し、会場の雰囲気をさらに盛り上げた。特に、近々発売されるRIIZEのコラボグッズ2種が初めて公開され、注目を集めた。

サイン会を終えたRIIZEのメンバーたちは、「久しぶりにファンの皆さんに近くで会えて嬉しいし、このような場を用意してくれた『メガMGCコーヒー』に感謝したい」と感想を伝えた。

続けて、「普段よく飲むハルメガコーヒースムージーとアイスティーをお勧めする。とても美味しい」と話した。

なお、「メガMGCコーヒー」は1月のガールズグループHearts2Heartsキャンペーンを皮切りに、ボーイズグループNCT WISH、RIIZEと、さまざまなSMエンターテインメント所属アーティストと「SMGCキャンペーン」を開催中だ。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。