２１日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４２７．６４ポイント（１．６５％）高の２６２８６．４７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１６５．３０ポイント（１．７９％）高の９３９７．９７ポイントと続伸した。売買代金は１５０６億９９００万香港ドルとなっている（２０日前場は１４５４億１９６０万香港ドル）。

前日の好調地合いを継ぐ流れ。米中関係の改善期待や、中国の政策に対する期待感が引き続き相場の支援材料となっている。トランプ米大統領は２０日、中国との関係が良好だとしたうえで、１０月末に韓国で開かれるＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力会議）にあわせた米中首脳会談で貿易協定を締結できると楽観的な見方を示した。また、中国共産党は２０〜２３日に第２０期中央委員会第４回全体会議（４中全会）を開き、来年から始まる第１５次５カ年計画（２０２６〜３０年）について議論する予定。内需拡大などが主要テーマになるとみられている。前日公表された中国の７〜９月期ＧＤＰ成長率は前年同期比４．８％増と前四半期（４〜６月）の実績（５．２％）を下回り、１年ぶりの低い伸びにとどまった。当局は今年の成長率目標「５．０％前後」を達成させるため、追加の経済対策を打ち出すとの観測も広がっている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、生命保険事業で中国最大手の中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が７．６％高、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が５．９％高、電子機器受託製造サービス（ＥＭＳ）の比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック：２８５／ＨＫ）が４．６％高と上げが目立っている。アップル関連のＢＹＤエレクに関しては、９月に新発売した「ｉＰｈｏｎｅ １７」シリーズの販売好調が伝えられたことも材料視された。昨夜の米株市場では、アップル株が上場来高値を更新している。ＳＭＩＣやＢＹＤエレクなどテック銘柄に買いが先行する中、ハンセン科技（テック）指数は２．６％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

セクター別では、半導体が高い。ＳＭＩＣのほか、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が４．２％、晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が４．０％、蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が３．７％ずつ上昇した。

新興ＥＶ（電気自動車）関連の物色も続く。浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が４．１％高、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が３．８％高、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が３．０％高と続伸した。自動運転やライダー（ＬｉＤＡＲ）などスマートドライブ関連銘柄も買われ、知行汽車科技（蘇州）（１２７４／ＨＫ）が１１．０％高、地平線（９６６０／ＨＫ）が６．２％高、速騰聚創科技（２４９８／ＨＫ）が３．５％高と値を上げている。そのほか、車載バッテリー世界最大手の寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が４．３％高。１〜９月決算の３６％増益が好感された。

中国の保険・証券セクターもしっかり。中国人寿保険のほか、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が５．４％高、中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が４．０％高、中国人民保険集団（１３３９／ＨＫ）が３．７％高、中国国際金融（３９０８／ＨＫ）が６．０％高、中信証券（６０３０／ＨＫ）が４．５％高で引けた。

本土マーケットも続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比１．２０％高の３９１０．１３ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。不動産、インフラ関連、素材、医薬、消費関連、自動車、金融なども買われた。半面、エネルギーは安い。空運も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）