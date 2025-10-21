アンカー・ジャパンは10月21日、モバイルバッテリー「Anker PowerCore 10000」、Bluetoothスピーカー「Soundcore 3」「Soundcore Motion X600」、会議用スピーカー「Anker PowerConf S500」の自主回収を開始することを発表しました。日本国内で特定の製品が発火する事象が発生し同社が調査した結果、セル製造を委託しているサプライヤーの製造工程で、特定時期に異物が混入した可能性がある一部製品が日本国内に出荷されていたことが判明したためとのこと。同社の回収受付フォームから製品回収の手続きを受け付けています。

以下、同社からの発表文を引用します。

Anker グループ4 製品に関するお詫びと⾃主回収のお知らせ

弊社モバイルバッテリー「Anker PowerCore 10000」（製品型番：A1263）、Bluetooth スピーカー「Soundcore 3」（製品型番：A3117）、Bluetooth スピーカー「Soundcore Motion X600」（製品型番：A3130）、会議⽤スピーカー「Anker PowerConf S500」（製品型番：A3305）の4 製品につきまして、電池セルの製造過程において不備があったことが判明いたしました。事故等の発⽣防⽌を第⼀に考え、この度、対象4 製品の⾃主回収を実施させていただきますのでご案内申し上げます。

対象製品をご購⼊されたお客様ならびに⽇頃よりAnker グループを応援してくださっている皆様には、多⼤なるご⼼配とご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げますと共に、製品回収にご理解･ご協⼒を賜りますようお願いいたします。

本件に関する概要につきましては、下記の通りです。

1. 経緯

特定の製品において発⽕する事象が⽇本国内で発⽣し、原因究明に向けて社内で調査を開始。弊社がセル製造を委託しているサプライヤーの製造⼯程において、特定時期に異物が混⼊した可能性がある⼀部製品が⽇本国内に出荷され、使⽤に伴い電池セルの内部短絡が発⽣する可能性が判明したため、計4 製品の回収を決定。

2. 原因

弊社がセル製造を委託しているサプライヤーの製造⼯程において、特定の時期に電極体の切断時に発⽣する細かな異物の処理が適切に⾏われていない環境にて電池セルが組み⽴てられた結果、⼀部製品の電池セル内に細かな異物が混⼊する事象が発⽣。結果として、使⽤時に内部短絡が起こりえる状態で出荷がなされたため。

3. 現在までの対応状況

・ 現時点では対象製品の影響範囲については確認が完了しております。

・ 今回の事象を踏まえ、該当のサプライヤーとの契約は終了しており、他セル製造サプライヤーへの管理体制および⼯場における環境整備の更なる厳格化を迅速に進めております。また、改めて体制の⾒直しを⾏い、製造時の品質やテスト基準の厳格化を進めております。

・ セル製造サプライヤーに対してAnker グループ側の管理および監督体制が不⼗分であったため、サプライヤーの選定基準の再度⾒直しならびにAnker グループが定める規定を強化しております。

・ 製品出荷前の検品における体制の⾒直しならびに検品項⽬の厳格化も進めております。

・ セル製造サプライヤーにおけるAnker グループ製品の製造過程にて、Anker グループが定める規定に準拠するよう監査体制を強化しました。

4. 対象製品について

以下の対象製品と対象販売期間のうち、下記のオンライン受付フォームよりシリアルナンバーを⼊⼒のうえ、対象と判別された製品が対象となります。

【対象製品 / 対象販売期間】

- Anker PowerCore 10000（製品型番：A1263）

2022 年12 ⽉25 ⽇から2025 年10 ⽉21 ⽇まで

- Soundcore 3（製品型番：A3117）

2022 年12 ⽉16 ⽇から2025 年10 ⽉21 ⽇まで

- Soundcore Motion X600（製品型番：A3130）

2023 年4 ⽉24 ⽇から2025 年10 ⽉21 ⽇まで

- Anker PowerConf S500（製品型番：A3305）

2022 年12 ⽉29 ⽇から2025 年10 ⽉21 ⽇まで

【オンライン受付フォーム (24時間) 】

https://www.ankerjapan.com/pages/202510-support

【電話受付】

0120-775-171（フリーダイヤル / 9:00-17:00 土日祝含む）