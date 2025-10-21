【速報】高市早苗氏が第104代総理に選出 衆院本会議 女性として初めて 「高市内閣」発足へ
自民党の高市総裁が衆議院本会議で女性初となる第104代内閣総理大臣に指名されました。
参議院の本会議でも総理大臣指名選挙が行われますが、総理指名では衆議院の議決を優先するとした憲法の規定により、高市氏が内閣総理大臣に就任することが事実上、決まりました。
高市氏は、ただちに組閣に着手し、夜には新内閣を発足させることにしています。
公明党との連立を解消し、新たに日本維新の会と連立政権を樹立することになった高市総裁は、今夜、記者会見を開き、今後の政権運営の方針などについて説明する見通しです。
◆高市早苗氏のプロフィール
◇生年月日
1961年（昭和36年）3月7日生まれ
◇座右の銘・趣味など
●座右の銘
「高い志 広い眼 深い心」
●目標とする政治家
マーガレット・サッチャー元英国首相（故人）
●趣味
スキューバダイビング
楽器演奏
野球や武道などの観戦
●好きな食べ物
たらこご飯
コロッケ
豚まん
●大切にしているもの
国家観
信念
●尊敬する人物
松下幸之助氏
両親
●プライベートで嬉しかったこと
甥と姪の成長
◇経歴
・奈良県立 畝傍高校卒業
・神戸大学経営学部経営学科卒業（経営数学専攻）
・（財）松下政経塾卒塾
・米国連邦議会Congressional Fellow（金融・ビジネス）
・近畿大学経済学部教授（産業政策論・中小企業論）
◇内閣 役職歴
・通商産業政務次官
・経済産業副大臣（3回）
・内閣府特命担当大臣（5回）
・総務大臣（5回）
・経済安全保障担当大臣（2回）
