グラビアアイドルの三田悠貴さんが、自身の公式Xを更新。愛車である軽トラックを運転する動画を公開しました。

【写真を見る】【三田悠貴】「愛車は軽トラ三田悠貴です」軽トラの“華麗なマニュアル運転”披露 「軽トラと言えば三田さん」「かっこいい」など反響





三田さんは「愛車は軽トラ三田悠貴です」と、ハッシュタグ「#軽トラ女子 #マニュアル #グラビア」などを添えて投稿。









公開された動画には、白いトップス姿の三田さんが軽トラックの運転席に座り、慣れた手つきでマニュアル車を操作する様子が収められています。









また別のカットでは、左手でステアリングを握りながら、自信に満ちた笑顔で右手で親指を立て、グッドサインを送る場面も見られました。







この投稿に、「軽トラのマニュアル最高だよね！」「マニュアル車運転してる感じが素敵だ」「三田さんと言えば軽トラ､軽トラと言えば三田さん」「軽トラを運転する姿がかっこいい」「悠貴ちゃん 運転してる様がすんごいカッコいい」など、運転技術を称賛する声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】