Image: ANPD_VISION

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

DIYで使う工具って、プロみたいに毎日使うものじゃありません。結局のところ、単純に欲しいから買うという側面もあったりしますよね。

まるでSF映画から抜け出してきたようなビジュアルの「MECHTRON CYBERPUNK Series」は、DIYで最も出番が多い電動工具である電動ドライバー。

せっかく持つならコレにしたい。そう思わせてくれるデザインは、アメリカとフランスでデザインアワード受賞歴もあるもの。用途に応じて4種類をラインナップし、machi-yaに登場しています。

サイバーパンクの世界観が現実に！未来感あふれるデザイン

Image: ANPD_VISION

アイコニックなピストル型の「TL-G007S PRO」は、弾倉型のバッテリーが “やっちゃってる” アイテム。

ピストル型の電動ドライバー自体は、グリップを強く保持しやすいということもあり、ぜんぜん珍しくない形なのですが、リロードアクションまで楽しめるのは、ポイント高いです。

Image: ANPD_VISION

収納ボックスが、本体をオブジェとして飾れるスタンド機能付きになっているところも、うれしい仕様。むしろ、そのために購入するまでありますね。

もちろん、ドリルビットを装着すれば穴開けまでできる本格派なので実用性はバッチリ。組み立て家具にちょっとしたアレンジを加えてみたいときなどにも、存分に活躍してくれるはず。

4つのツールで充実のDIYライフ

「MECHTRON」は他にも、用途に応じて全4種類がラインナップされています。それぞれ異なるシーンに対応しているので、軽くチェックしておきましょう。

Image: ANPD_VISION

T字型のTL-T007S PROは、片手にスッポリ収まるコンパクト設計で、親指一本で操作できる手軽さが魅力。LEDライト付きでアウトドア作業にも最適です。

Image: ANPD_VISION

精密機器用のTL-P007S PROは、ビットの格納ギミックがめちゃくちゃクール！電子機器のパーツ交換や修理に特化していて、グリップ角度も調整可能に。

Image: ANPD_VISION

ペン型のTL-I007S PROは、延長アタッチメントで深いネジ穴もラクラク、狭いスペースでも作業しやすいストレートタイプになっています。

遊び心と実用性を両立！新しいDIY体験の始まり

Image: ANPD_VISION

電動工具は、相応の金額を払って購入するもの。だからこそ、必要な時にキチンと作業効率をアップしてくれるだけでなく、使わないときに眺めているだけで価値を感じられるのは実に有意義だと言えるでしょう。

全部揃えておけば幅広いDIYに対応できるでしょう。予算に余裕がある人なら、ぜひコンプリートも検討してみてほしいと思います。

実用性とエンタメ性を見事に両立させている「MECHTRON」は、現在machi-yaでプロジェクトを公開中です。

お得なリターンは数に限りがありますので、気になる人はお早めのチェックをお忘れなく！

遊び心と作業効率を追求した超サイバーなデザインの電動ドライバー｜MECHTRON 8,850円 （ペン型サイバードライバー 早割 約25％オフ） machi-yaで見る

>> 遊び心と作業効率を追求した超サイバーなデザインの電動ドライバー｜MECHTRON

Image: ANPD_VISION

Source: machi-ya