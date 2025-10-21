ディーン・フジオカ、離婚後初インスタ投稿で“報告”「おめでとうございます」「わぁ大好きな2人だ」
俳優のディーン・フジオカさんは10月20日、自身のInstagramを更新。俳優でコメディアンの高田純次さんの冠番組『じゅん散歩』（テレビ朝日系）に出演したことを報告し、仲むつまじいオフショットを公開しました。
この投稿にファンからは、「念願の出演おめでとうございます」「楽しそうで、高田さんとのやりとりも面白そう」「わぁ大好きな2人だ」「今年は夢が次々と実現されていて、そのご活躍を見ているだけで元気をもらえます」「DEANさんが年齢を重ねたら間違いなく高田さんみたいなオモロいイケオジになります」との声が寄せられました。
ディーンさんは18日に自身のファンクラブで離婚を発表しており、今回は発表後初の投稿となりましたが、明るい話題から前向きな様子がうかがえます。今後の活躍も楽しみですね。
【写真】ディーン・フジオカ、高田純次との念願のツーショット
念願の！ディーンさんは「念願の『じゅん散歩』に出演させていただきました！そしてなんと今回は、10周年SP」とつづり、2枚の写真を掲載。写真には、ディーンさんと高田さんが和やかに談笑する姿が収められています。番組については、「高田純次さんと一緒に池袋をのんびりお散歩。たくさん笑って、たくさん歩いて、穏やかで心地よい時間でした」とコメントしています。
10月からはドラマ出演もディーンさんは21日から放送されるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）に出演しています。脚本家の野木亜紀子さんが手掛ける同ドラマは、うだつが上がらない主人公があるきっかけで“ちょっとだけエスパー”となり、世界を救うという使命を与えられるSF作品です。気になる人は、チェックしてみてください。
(文:勝野 里砂)