『ちいかわ』突然のMV公開を予告 yama、『プリキュア』シリーズ監督らとコラボか
『ちいかわ』公式Xが、10月21日（火）に、スペシャルMVの公開を予告。10月21日（火）の20時00分から『まじかるちいかわ』スペシャルミュージックビデオ「マジカルシンドローム」が、QTORYの公式YouTubeチャンネルでプレミア公開される。
【動画】気になりすぎる 10月21日（火）の20時に公開される『まじかるちいかわ』ミュージックビデオ
■スタッフが本気すぎる
今回『ちいかわ』公式Xは、「まじかるちいかわ」シリーズの衣装を着たちいかわのイラストとともに、「10/21（火）20:00 スペシャルMVプレミア公開です」と、YouTubeのURLをポスト。
本MVは、テレビアニメ『コウペンちゃん』の企画プロデュースを務めるQTORYの公式YouTubeチャンネルからアップされており、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのサムネイルが設定されている。QTORYは9月に発売されたグッズシリーズ「Chiikawa Baby」の告知動画も手掛けていた。
動画の概要欄には、本MVの監督は田中裕太、キャラクターデザインは齊田博之が担当すると記載。田中は『プリキュア』シリーズを手掛けてきたアニメ監督で、齊田は『のうコメ』『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』などを手掛けてきたアニメーターだ。
さらに、「春を告げる」「色彩」でおなじみのシンガーソングライターのyamaの名前もあり、「ダ・ダ・ダ・ダ・ダ Dance Dance!!」「ノラリクラリ カラクリのなかで キラリ」といった歌詞も公開されている。OHTORAが作詞、OHTORAとNew Kが作曲した同楽曲は、10月22日（水）の0時00分から配信開始予定だという。
突然の発表を受けファンは、「え、yamaとコラボ?!」「めちゃくちゃ気になる」「ちいかわが魔法少女アニメの本職をつれてきてる」「まじかるちいかわMVタナカリオン!?」と驚いた様子。
ちなみに「まじかるちいかわ」シリーズの新グッズが、10月24日（金）から発売予定で、本MVと新グッズに関係があるのかも気になるところだ。
引用：「ちいかわアニメ火金」X（＠ngnchiikawa）、「QTORYチャンネル」YouTube（@OfficialQTORY）
