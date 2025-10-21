¡Ö¤¢¤ì¤Ã??¡×¡ÖÊÑËÆ¤Ë¶Ã¤¡Ä¡×53ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¿¼îÉ×¿ÍÇÐÍ¥¡¢¸µ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷ºÊ¤Èà·ëº§µÇ°Æü2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¿²µ¯¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤ÆÎÉ¤¤(¾Ð)¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡23Ç¯Á°¤ÎÃë¥É¥é¤Ç°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿53ºÐÇÐÍ¥¤¬ÍÌ¾½÷Í¥¤ÎºÊ¤ÈÊÂ¤Öà·ëº§µÇ°Æü2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»äÃ£É×ÉØ¤Î23²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤ª½Ë¤¤¤Î¥±¡¼¥¤òÁ°¤ËÉ×ÉØ¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏºÙÀîÄ¾Èþ(51)¡£
¡¡É×¤Î³ë»³¿®¸ã¤¬¡¢T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤ÇºÙÀî¤ËÂÎ¤ò´ó¤êÅº¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢¡¢ÌµÀº¤Ò¤²¤òÀ¸¤ä¤·¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÉ÷ËÆ¤Ë¡Ö¢¨É×¤ÎÈ±¤ÈÉ¦¤ÏÌòºî¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¶¦¡¹¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â·ò¹¯¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²ÈÂ²¶¦¡¹¤É¤¦¤¾µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï³ë»³¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤Ã???¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±?¡×¡ÖÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê!!»×¤ï¤ºÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤ä¤ó¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤Þ¤Ï¿²µ¯¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¤ª´éÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¡Ö²È¤À¤·¤Þ¤¡¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö³ë»³¤µ¤ó¤ÎÉ÷ËÆ¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¡Ö³ë»³¤µ¤ó¤«¤Ê¤ê¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÍ¥¤·¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤Ã¤Æ´é¤À¤Ê¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤¤¤ºÐ¤Î¤È¤êÊý¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ºÙÀî¤Ï1988Ç¯¤Î¡ÖÂè2²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×(¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó)¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£³ë»³¤Ï2002Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤ªÃë¤ÎÂÓ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¿¿¼îÉ×¿Í¡×(Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¼ç¿Í¸øŽ¥ÁñÅÄÎÜÍþ»Ò(²£»³¤á¤°¤ß)¤ÎÎø¿ÍŽ¥¿ùÌîÄ¾ÌéÌò¤ò¹¥±é¡£2¿Í¤ÏÆ±Ç¯10·î¤Ë·ëº§¡£03Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢06Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£