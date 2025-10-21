9、10月度の大樹生命月間MVP賞が21日発表され、ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が受賞した。2024年9、10月度以来3度目。

栗原は両月の期間成績が、25試合出場で打率3割5分9厘、3本塁打、20打点をマーク。特にリーグ優勝を決めた9月27日を含む3試合連続決勝打と、勝負強い打撃を見せた。

印象の一打を問われると、「地味ですいません」としつつ応えたのは、2本の安打。9月17日の西武戦（みずほペイペイドーム）で武内夏暉から2回に放った右前打と、18日の日本ハム戦（同）で北山亘基から2回に放った右翼線への二塁打だった。

前者は5点リードでの適時打で、後者は1点を追う場面でのチャンスを広げる一打だった。決勝打より評価する一打に上げた理由について栗原は「いいきっかけになったというか。もともとそういう打球は打ちたかった」と明かす。

今季は右脇腹を痛めるなど離脱も相次ぎ、開幕当初は打撃不振にも苦しんだ。復帰後は復調を果たし、「ここ何年か、ここ数か月打てていなかった打球が打てた。やってきたフォームが良かったのかなと感じた1本って感じですかね」と納得の表情で振り返った。