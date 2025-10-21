静岡県伊東市の田久保真紀市長は、10月21日に市役所に登庁し、10月31日に開催が予定されている伊東市議会の臨時会について改めて「臨時会は開く」と発言しました。

田久保市長は、伊東市議選の投開票から1日経った10月20日に当選証書付与式に出席しました。その後の報道陣の取材で10月31日に予定されている伊東市議会の臨時会の開催について、「延期になるんじゃないかとか、遅くなるんじゃないかとか、ご心配の声がありますが、行政の方から災害の予算が入っているので、できるだけ早くしたい」と答えていました。

こうした中、10月21日午前、市役所に登庁した田久保市長は、記者からの臨時会を開くかについて問われると、「決裁はおろしましたので、31日は臨時会の方は開かれます。災害復興の予算が入っていますので、一日も早く成立するようにと努力しております」と答え、臨時会を予定通り開く意向を改めて示しました。

10月31日の市議会の臨時会で、再度不信任決議案が提出・可決された場合、田久保市長は失職することになり、50日以内に市長選が行われることになります。

10月24日の午後からは、臨時会の議案説明が行われる予定です。