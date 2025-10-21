NHK『うたコン』で“ギターソング特集” 郷ひろみ×マーティ・フリードマン、竹原ピストルの吉田拓郎カバーも
28日放送のNHK『うたコン』は、“ギターソング特集”を生放送。名ギタリストの演奏とともに届けられる名曲の数々や、紅白名シーンのプレイバックなど、幅広い世代の心に響くラインナップとなっている。
【動画】「ボクは何かな？」と漏らす 70歳・郷ひろみ『情熱大陸』予告編
番組冒頭では、「プレイバック紅白」特別編として、今月70歳を迎えた郷ひろみの紅白出演映像を特集。ステージでは、世界的ギタリスト・マーティ・フリードマンとの共演で、代表曲「2億4千万の瞳 ―エキゾチック・ジャパン―」を披露する。
さらに南こうせつは、1975年の伝説的イベント『コンサート・イン・つま恋』を振り返りつつ、かぐや姫の代表曲「神田川」を歌唱。朝ドラの主題歌としても人気を博した「365日の紙飛行機」は山本彩が、吉田拓郎の名曲「落陽」は竹原ピストルがそれぞれ披露する。
番組中盤では、フォークソングの礎を築いたザ・フォーク・クルセダーズの名曲「悲しくてやりきれない」を、南と山本がデュエットで披露。きたやまおさむの貴重なインタビュー映像もあわせて紹介される。杉田二郎は、きたやま作詞の「戦争を知らない子供たち」を南・山本とともに届ける。
後半では、郷ひろみが最新バラード「ALL MY LOVE」を、辰巳ゆうとはロングヒット中の「運命の夏」を披露。=LOVEは、話題曲「ラブソングに襲われる」をパフォーマンスする。
■放送予定
10月28日（火）午後7時57分〜8時42分
※NHKホールより生放送
※NHK ONE（旧NHKプラス）で同時配信・見逃し配信あり
【演奏予定曲】
「2億4千万の瞳 ―エキゾチック・ジャパン―」郷ひろみ（ギター：マーティ・フリードマン）
「神田川」南こうせつ
「365日の紙飛行機」山本彩
「落陽」竹原ピストル
「悲しくてやりきれない」南こうせつ＆山本彩
「戦争を知らない子供たち」杉田二郎＆南こうせつ＆山本彩
「ALL MY LOVE」郷ひろみ
「運命の夏」辰巳ゆうと
「ラブソングに襲われる」=LOVE
